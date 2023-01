Catalunyapress reuniogenpsc30gen

Representants de la Generalitat i del PSC tornen a reunir-se aquest dilluns 30 de gener per intentar arribar a un acord que permeti desbloquejar els Pressupostos de la Generalitat per a aquest 2023. Esquerra té un acord amb els comuns per tirar endavant els comptes, però en necessita més suports per a la seva aprovació.

La trobada l'encapçalen la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero.

La reunió arriba després que la formació de Pere Aragonès acceptés el projecte del Quart Cinturó "en els termes" exigits pel PSC, un dels esculls a les converses, i que el primer secretari socialista, Salvador Illa, advertís que queden coses per resoldre.