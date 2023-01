Foto: Europa Press

La possible reforma de la Llei del sol si és si ha tornat a provocar un xoc entre el PSOE i Podem, els socis del govern de coalició. Mentre la formació morada ha tornat a dir que no veu necessari fer canvis a la llei, els socialistes tornen a defensar algunes modificacions en el seu contingut.

Una de les últimes veus que s'ha pronunciat és la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, que aquest dilluns 30 de gener ha assegurat que el Govern adoptarà "totes les mesures necessàries" per protegir les dones després de ser preguntada per si hi haurà canvis a la llei, que ha tingut com a conseqüència més de 270 rebaixes de penes a agressors sexuals. "És el nostre objectiu prioritari", ha afegit.

En canvi, el Ministeri d'Igualtat no creu que una reforma penal sigui la solució per frenar les revisions de penes a violadors que està provocant la llei i considera que aquesta situació és conseqüència d'una aplicació incorrecta del dret transitori de la mateixa llei.

De fet, l'equip d'Irene Montero ha presentat un Pla d'urgència per protegir les víctimes de violència sexual i implementar-ne la norma. Entre les mesures que recull aquest Pla, que criden a posar en marxa de manera urgent, hi ha doblegar els jutjats exclusius de violència sobre la dona ampliant les seves competències als delictes contra la llibertat sexual; reforçar la Fiscalia de violència sobre la dona i ampliar les competències a les violències sexuals; garantir l'assistència jurídica gratuïta a les víctimes i incloure-les al Servei d'Atenpro des del 2023; reforçar les unitats de valoració forense integral; o fer formació especialitzada en violència contra les dones a tot el personal de lAdministració de justícia i Interior així com de lEducació i de la Sanitat.