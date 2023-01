Isa Serra @ep

Podem ha rebutjat qualsevol canvi de la Llei "només sí és sí" que suposi tornar al model legislatiu anterior, cosa que aprecia en la proposta del Ministeri de Justícia davant les "pressions" del PP i sectors conservadors, i sentencia que la modificació del Codi Penal no acabaran amb la revisió de penes.

D'aquesta manera, la coportaveu estatal de la formació morada, Isa Serra, ha deixat clar que volen blindar el "cor" de la normativa, i que el problema no és al text sinó en aplicació "incorrecta" per part d'una minoria de jutges.

En roda de premsa a la seu del partit, Serra ha recalcat que no comparteixen el plantejament del Ministeri de Justícia, ja que no accepten que la intimidació i violència en lloc del consentiment perquè generaria un "calvari probatori" per a la víctima.

Per contra, ha defensat que la via per evitar la "preocupació" i l'"alarma social" derivada de la reducció de condemnes per a agressors i violadors es troba en el pla formulat pel Ministeri d'Igualtat, que comporta per exemple que els jutjats de violència de gènere s'especialitzin també en els casos de violència sexual, a més de més formació a jutges.

I és que, segons ha indicat Serra, els dos socis de coalició han treballat moltes opcions de cara a resoldre el problema i, segons la seva versió, tots dos coincideixen que les modificacions al Codi Penal no evitarà que hi hagi casos de rebaixes.

NO CONTEMPLEN UN ESCENARI ON EL PSOE RECORRA AL PP



La posició de la formació morada arriba després que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, hagi assegurat que el Govern corregirà la llei per pal·liar els "efectes indesitjats" que s'han produït des que va entrar en vigor.

Qüestionada sobre si contemplen que els socialistes poguessin arribar a un acord amb el PP per reformar la Llei "només sí és sí", la dirigent de la formació morada ha respost que no contemplen en aquest escenari sinó que estan bolcats a arribar a una solució dins del Govern. Unes declaracions que s'han produït abans que el PSOE comuniqués la intenció de portar una iniciativa legislativa al Congrés per reformar el text de la llei.

Durant la seva compareixença, Serra ha defensat que aquesta llei és un "avenç històric indiscutible", resultat de les reivindicacions del moviment feminista, i que comporta una transformació del Codi Penal, unida a altres mesures de protecció de drets de les víctimes, amb independència de que denunciïn.

A més, ha desglossat que el seu desplegament és un acord del Govern de coalició que, des del començament, la llei pateix una "ofensiva" que s'ha "intensificat" els últims dies perquè un sector minoritari de la judicatura l'aplica "incorrectament", en no respectar el dret transitori i la jurisprudència prèvia, com demanava la Fiscalia en una circular.

Una situació que Serra ha comparat amb el que ha passat amb l'entrada en vigor de la Llei de violència de gènere, que a l'inici va rebre 200 qüestions de constitucionalitat i es van elevar un 158% els sobreseïments, cosa que implicava desprotecció per a les víctimes.

Per tant, ha desgranat que aquestes resistències dels sectors conservadors a aquest tipus d'avenços progressistes "no és nou", però està convençuda que el pla de mesures d'Igualtat suposa una solució urgent amb vista a una correcta aplicació de la norma, una cosa que una majoria de jutges fa, que elimini "inseguretat" les víctimes. "És important que el nou sistema sigui comprès i s'apliqui com s'ha d'aplicar", ha aprofundit.

I per tant, ha enquadrat la proposta del PSOE, per mitjà de Justícia, per corregir la llei 'sí és sí' en el marc de les pressions d'aquests sectors conservadors , emfatitzant que introduir novament la qüestió de la violència i intimidació en els delictes agressió sexual és la "tornada al model anterior", que implica "tirar per terra els avenços feministes".

"Seguirem treballant per preservar el cor de la llei (el consentiment), ha insistit la coportaveu de Podem per insistir en la seva negativa a reformular de nou el Codi Penal perquè "no resol el problema", com es va concloure amb el mateix PSOE des que es van obrir converses per actuar davant de la revisió a la baixa de condemnes.

BELARRA I DIRIGENTS DE PODEM



Per la seva banda, la líder de Podem, I one Belarra , ha subratllat a Twitter que el "consentiment ha de seguir al centre del Codi Penal". "No podem tornar al calvari probatori de demostrar que ens resistim prou", ha apuntat sobre la Llei 'només sí és sí'.

Nombrosos càrrecs de la formació han advertit en xarxes que el PSOE proposa tornar a un model basat en la legislació anterior, que al seu parer qüestiona la víctima, i retreuen de cedir a les pressions llançades pel PP.

ESGLÉSIES: ES POSEN A VIOLADORS AL CARRER PER FER DANY A MONTERO



Més enllà ha anat l'exvicepresident Pablo Iglesias per a qui la proposta del Ministeri de Justícia per ajustar el text implica "tombar la Llei 'només sí és sí'" amb un plantejament similar a la que va presentar el PP el mes de desembre passat. "Sempre la mateixa història: la dreta judicial i el PP pressionen i el PSOE recula”, ha emfatitzat.

En declaracions a l'emissora RAC1, ha dit que fa un mes el president del Govern, Pedro Sánchez , treia pit de la normativa i el canvi és l'ofensiva contra la llei de la "dreta judicial", que actua políticament contra el Govern. "Hi ha alguns senyors que estan posant violadors al carrer per fer mal al Ministeri d'Igualtat", ha recalcat per culpar-ne "reaccionaris amb toga".