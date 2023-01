El diputat socialista Odón Elorza ha anunciat a la direcció del PSOE i als seus companys del Congrés la renúncia al seu escó perquè considera que les seves idees ja no resulten "útils" per al partit i que és millor apartar-se per evitar "desencontres".

Odón Elorza @ep

"Disculpeu si alguna vegada us vaig fallar i si la meva veu va desafinar. He constatat que les meves aportacions i iniciatives parlamentàries, com a portaveu de Constitucional, ja no resulten útils des de fa un temps al Grup Socialista. Per això, i per evitar desencontres, és el moment vital per fer-me de banda", explica a la carta de comiat que ha escrit als seus companys.

Elorza, que a finals d'any va perdre les primàries davant de l'aparell per ser candidat del PSE a l'Alcaldia de Sant Sebastià, era considerat una de les últimes veus crítiques del Grup Socialista, desmarcant-se de la direcció del grup en assumptes puntuals. L'última vegada que va ser multat va ser per no recolzar els candidats que el PSOE i el PP van pactar per al Tribunal Constitucional.

Durant la seva etapa com a diputat, des de l'inici d'aquesta legislatura com a portaveu a la Comissió Constitucional --la de més rang de la Cambra--, ha intentat impulsar algunes iniciatives que finalment no van ser autoritzades per la direcció del Grup Socialista.

VEU CRÍTICA AL GRUP SOCIALISTA



A més, sempre que ho ha considerat oportú ha expressat el seu parer a les reunions internes del grup parlamentari. L'última vegada va ser a mitjans del mes de desembre passat va expressar el seu malestar per la celeritat i la falta de debat intern amb què a parer seu estava emprenent la supressió del delicte de sedició i especialment la reforma del de malversació.

Elorza va atribuir aquesta estratègia a Moncloa, va criticar que s'hagués vinculat a la tramitació dels Pressupostos per al 2023 i va avisar davant dels seus companys del Grup Socialista que podia tenir un cost electoral per al partit.

Mes i mig després ha decidit deixar el seu escó per Guipúscoa i posar fi a una dècada al Congrés. En la seva missiva, assegura que va informar el partit de la seva decisió el dia 20 passat i dóna les gràcies al PSOE, a la seva militància i als electors de la seva circumscripció per confiar-li "la defensa al Congrés dels valors de la democràcia i dels interessos generals de la ciutadania".

"Aquesta renúncia pretén ser un gest de lleialtat al partit socialista i, alhora, de coherència amb els meus ideals. Vull gaudir de la vida amb més temps i llibertat, sense cap altra disciplina que la dictada per les meves conviccions", confessa el que fos alcalde de Sant Sebastià.

DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA DAVANT DEL 'TRUMPISME'



Així mateix, subratlla que com a militant socialista continuarà confiant en el Govern de coalició d'esquerres i en les seves polítiques socioeconòmiques, fiscals i redistributives davant de la crisi. "Compteu també amb el meu compromís de lluita activa en defensa de la democràcia davant l'avenç d'una dreta reaccionària i trumpista, així com en defensa dels drets cívics a Sant Sebastià", afegeix.

Fent gala del seu compromís amb la transparència política --Pedro Sánchez el va nomenar secretari de Transparència i Democràcia Participativa del PSOE el juny del 2017 i va exercir fins a l'últim congrés del partit-- també informa els seus companys que la seva "obligada rendició de comptes " està disponible a la seva web, on detalla el seu treball com a diputat des del 2012, i s'acomiada amb "una abraçada fraternal".

Des de la direcció del Grup Socialista que ara lidera el també basc Patxi López, han confirmat que Elorza els va informar de la seva decisió "fa temps" i que, respectat la "discreció" i els temps que ell va sol·licitar, la seva renúncia es fa efectiva a partir d'aquest 1 de febrer.

A més, li han agraït la feina parlamentària i li han traslladat "l'afecte de tots els companys i companyes" del Congrés.