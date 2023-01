El Govern i el PSC s'han emplaçat a continuar negociant aquest dimarts els "últims serrells" que queden a les negociacions dels Pressupostos del 2023 , després de sortir de la reunió que han mantingut al Palau de la Generalitat aquest dilluns a la tarda. Fonts de l'Executiu han informat que aquest dimarts seguiran les reunions, com també han explicat fonts dels socialistes.

Salvador Illa i Pere Aragonès parlen al Parlament @ep

Tant els socialistes com els republicans es mostren optimistes per poder tancar un pacte, tot i que el partit d'Illa assenyala que aquestes darreres negociacions "no són qüestions menors".

De moment, sembla que el principal assumpte que bloquejava les negociacions, la construcció de la B-40 o la Ronda Nord, ja és cosa del passat. Els republicans s'han vist obligats a acceptar un projecte que no estava al seu programa electoral i que mai no han acceptat.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat aquest dilluns que han cedit davant la posició del PSC per "responsabilitat", malgrat que no respongui al model del seu partit "Però sí que hi ha una majoria que ara mateix es dóna i que defensa aquest projecte", s'ha justificat Vilalta, subratllant que les bases d'ERC han entès la decisió perquè busca facilitar els pressupostos.

A més, ha garantit que treballaran perquè "no passi factura electoralment" als territoris afectats, i ha ressaltat que van prendre aquesta decisió per responsabilitat, no per raons electoralistes. "Si tothom apliqués aquesta màxima, faria temps que tindríem Pressupostos" , i ha afegit que el Govern ha arribat a acords pressupostaris amb PSC ia acords parcials amb Junts.

Per la seva banda, els socialistes estan evitant concretar quins són aquests assumptes "no menors" que segueixen bloquejant el sí del PSC als comptes catalans. Simplement afirmen que “queden coses per resoldre”, ha dit la portaveu del partit, Élia Tordero. De moment, al PSC prefereixen guardar silenci, encara que es mostren molt optimistes i amb voluntat d'assolir un acord després de les darreres cessions dels republicans.