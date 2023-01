Arxiu - La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del partit socialista (PSOE), Pilar Alegría @ep

El PSOE presentarà "com més aviat millor" una proposta de llei per reformar la Llei del 'només sí que és sí' per "tancar la porta als efectes indesitjats" de la mateixa i per a la qual esperen comptar amb el suport dels seus socis de coalició d'Unides Podemos. Tot i això, la formació morada segueix defensant la seva llei i es neguen a corregir-la, per la qual cosa sembla que serà gairebé impossible que hi hagi acord.

Així ho ha indicat la portaveu del Comitè Electoral PSOE, Pilar Alegría , que ha deixat clar que en cap cas es tocarà el "cor" de la llei, el consentiment de la dona. Així mateix, fonts de la direcció socialista necessiten que aquesta iniciativa es presentarà en un termini "molt immediat".

"El PSOE presentarà una proposició de llei a fi de retocar i corregir els efectes indesitjats que hem detectat" a la llum de les diferents sentències que s'han produït, després d'haver-les analitzat, ha indicat, sense voler entrar en detalls sobre el contingut, més enllà d'apuntar a “un augment de les penes dels agressors sexuals”.

PROPOSTA DE JUSTÍCIA



La proposta elaborada pel Ministeri de Justícia proposa recuperar les penes de l'anterior Codi Penal per evitar les rebaixes als condemnats per delictes sexuals en els casos més greus , segons ha avançat la Cadena SER. El departament que dirigeix Pilar Llop proposa tornar a penes d'entre 1 i 5 anys quan hi hagi violència, intimidació o s'hagi anul·lat la voluntat de la víctima i d'entre 6 i 12 anys en aquests casos quan l'agressió sexual sigui amb penetració.

En els supòsits en què hi hagi agreujants també demana tornar a les penes anteriors d'entre 5 i 10 anys en cas que no hi hagi penetració i d'entre 12 i 15 quan sí que n'hi hagi. La proposta és extensible als casos en què la víctima sigui menor. El mateix text admet que persegueix "sancionar en els mateixos termes que eren castigats abans" les agressions sexuals en què intervingui violència, intimidació o s'hagi anul·lat la voluntat de la víctima.

Segons Alegria, el PSOE treballa en un "text seriós i rigorós" per al qual espera comptar amb el suport d´Unidas Podemos. La voluntat del PSOE és “poder presentar un document conjunt i consensuat i que una vegada presentat i registrat compti amb un suport majoritari de la resta de partits polítics”.

COMPARTEIXEN L'ALARMA SOCIAL



Tot i això, ha deixat clar que la proposta es presentarà independent que hi hagi suport del soci minoritari i ha negat que la decisió s'hagi pres per motius "electoralistes". "Aquesta decisió no té res a veure amb efectes electorals, hem estat conscients de la preocupació social que aquests efectes estan generant i ens semblava lògic, oportú i adequat plantejar aquesta reforma", ha sostingut.

La també ministra d'Educació i Formació Professional ha posat l'accent en els "efectes indesitjats" de la llei que segons les seves paraules han provocat "alarma" a la societat que a més és compartida per l'Executiu. Així, ha reiterat que treballen en la negociació amb els seus socis de coalició però que si aquesta no dóna fruits el PSOE farà "un pas endavant".

CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES MESURES



Les fonts de Ferraz assenyalen que s'està negociant amb Unides Podem sobre la base del document elaborat per Justícia, que és el Ministeri que compta amb els millors penalistes, segons necessiten.

A més, després de les crítiques emeses per algunes veus dels morats, han apuntat que la posició en aquest espai polític no és monocorde i que tenen mesures les conseqüències polítiques de la reforma d'aquesta llei , que va ser impulsada principalment pel Ministeri d'Igualtat de Irene Montero.

Així mateix, han assenyalat que estan parlant amb "tots" dins d'Unidas Podemos, també amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Respecte a la possibilitat que el PP doni suport a aquesta reforma esperen que la majoria de forces polítiques estaran a favor d'endurir les penes.

EVITA PARLAR DE RESPONSABILITATS



En ser preguntada per les possibles responsabilitats que ha d'assumir l'Executiu en admetre finalment que ha de reformar aquesta norma i després que s'hagi rebaixat la pena prop de 300 condemnats per delictes sexuals des de la seva entrada en vigor la tardor passada, Alegria ha evitat els assenyalaments i ha indicat que "l'important són les solucions".

Així, ha apostat per dur a terme una reforma "seria i rigorosa" basant-se en el document elaborat pel Ministeri de Justícia que segons ha destacat compta amb el vistiplau d'importants juristes, catedràtics i experts en la matèria. "Més enllà d'això és fonamental que ens trobem al camp de les solucions", ha apuntat i "tancar la porta" als efectes indesitjats que està ocasionant la llei.

338 REBAIXES DE PENES FINS A LA DATA



Des de l'entrada en vigor de la crida del Llei del 'només sí que és sí' el passat 7 d'octubre ja s'han produït 338 rebaixes de penes, 9 de les quals les ha realitzat el Tribunal Suprem i han suposat de moment 23 excarceracions de delinqüents sexuals.

Davant d'aquests efectes negatius que ha tingut l'aplicació de la Llei esmentada, i l'alarma social que ha generat, el PSOE ha intentat arribar a un acord amb Podem per introduir modificacions que corregeixin aquestes conseqüències indesitjades quan es va aprovar la Llei.

DONES JURISTES APLAUDeixen AL PSOE

La presidenta de l'Associació de Dones Juristes Themis, Pi de la Nou , ha aplaudit que el PSOE hagi de presentar una proposta de llei per reformar la Llei del 'només sí que és sí'."Algú ha tingut una mica de sentit, és important que es tingui sentit, els errors s'han de rectificar. Potser la intenció era una i plasmada queda d'una altra manera", ha manifestat la presidenta de Themis.

Tot i això, ha exigit que la reforma de la norma es faci "sense perdre l'eix central que és el consentiment" ja que, en les seves paraules, "la passivitat o inactivitat de la víctima no significa que estigui consentint" . "Si tantes estem demanant això crec que serà molt positiu", ha dit en referència a la proposta de reforma.

Així mateix, la presidenta de l'Associació de Dones Juristes ha defensat que la reforma proposada pel PSOE tingui també el suport dels seus socis de Govern. "Podem també, ha de ser una cosa de tots els operadors. El Govern hauria d'estar d'acord, s'hauria de plantejar com a conjunt i segurament serà discutit", ha defensat.

La proposta de reforma socialista, segons ha explicat, "va a la línia" del que Themis havia "plantejat al seu moment". "Eren propostes que tant el Consell General del Poder Judicial com Themis havien fet, crec que van dins de les aportacions que presentem al projecte de llei i que venien a puntualitzar la defensa dels interessos de les víctimes", ha precisat.

Per a la presidenta de Themis, la Llei del 'només sí que és sí' "és amplíssima" i cal "valorar-la positivament". "Però a la part punitiva calia haver precisat les puntualitzacions que vam fer i que crec que ara estan fent sense que es perdi el sentit desitjat de la reforma", ha sentenciat.

"Cal fer una reforma consensuada que segueixi emparant les víctimes per als delictes que es cometin. Els grups polítics ja saben quina és la postura de cadascuna que hem fet les valoracions" , ha assenyalat Pino.