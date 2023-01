L'exalcalde d'Osca Fernando Elboj. - PSOE.

El que va ser alcalde Osca i senador, Fernando Elboj , ha mort aquesta tarda a la capital altaragonesa. Nascut el 1946, Elboj va estar lligat al PSOE oscenc durant gairebé mig segle.

"Avui la ciutat, la província i el PSOE perden un dels seus grans referents" , ha assenyalat el secretari general de l'Agrupació Local del PSOE Osca i actual alcalde, Luis Felipe.

Durant els onze anys que Fernando Elboj va estar al capdavant de l'alcaldia de la capital altaragonesa, "va fer del nostre municipi una ciutat oberta, acollidora i activa, sempre amb l'objectiu de créixer en serveis i oportunitats per als oscenses".

En aquest sentit, Felip ha recordat la construcció del Palau de Congressos, inaugurat el 2008. “Osca no seria el que és si ell no hagués plantejat aquest projecte. Va saber veure la importància que tindria no només per a la ciutat, sinó per a tota la província , comptar amb una infraestructura d´aquestes característiques, focus d´atracció d´esdeveniments però també de turisme al voltant d´ells".

"En el record de tots", ha continuat, "sempre estarà la gestió que va fer de la greu sequera que va assolar la localitat el 2005. Va ser el primer alcalde a prendre la decisió de restringir l'ús d'aigua davant la carència que hi havia" , i ha afegit que "la seva tenacitat va permetre accelerar les obres per portar aigua a la capital des del Cinca a través de Valdabra".

L?Ajuntament, deia Fernando Elboj, és la millor escola. Però no va ser aquest l'inici del seu camí polític, ja que va començar com a senador el 1982, representant a la província d'Osca fins al 1989. Un any després va ser nomenat director provincial d'Educació, càrrec que va exercir fins al 1994.

El 1999 es va presentar per primera vegada a l'alcaldia, "ja llavors va demostrar que era possible l'entesa entre forces polítiques, ja que va governar en coalició amb Esquerra Unida i el PAR", ha apuntat Luis Felipe.

El 2003 va aconseguir la majoria absoluta i el PSOE va governar en solitari. El 2007 va repetir coalició amb el PAR i, després de tres legislatures al capdavant de l'Ajuntament, va dimitir com a alcalde el 2010 per centrar-se en la seva tasca com a senador, ja que va tornar el 2008.