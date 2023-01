Foto: Europa Press



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat, aquest dimarts 31 de gener, la raó al magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena en sentenciar que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats pel Procés reclamats per ser jutjats a Espanya, entre ells l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, basant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya, ni pot posar en dubte les competències del Suprem com a autoritat per a emetre tals euroordres.

La sentència dictada per la Gran Sala del tribunal europeu, davant la qual no hi cap recurs i és de compliment obligat, respon a les qüestions prejudicials remeses per Llarena el març del 2021 després que la Justícia belga rebutgés lliurar a l'exconseller Lluís Puig per considerar que el tribunal competent per reclamar-ne l'extradició hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que si fossin lliurats a Espanya podrien posar-se en risc drets fonamentals com la presumpció d'innocència.

Llarena va anar a la Justícia europea per aclarir tant l'abast de l'emissió de les Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE) emeses pel Tribunal Suprem contra diversos encausats pel seu paper en el Procés , entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, com les raons per denegar l'execució d'aquests euroordres.