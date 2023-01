L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha defensat aquest dimarts que la sentència del Tribunal Justícia de la Unió Europea (TJUE) - que dóna la raó al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena respecte al fet que Bèlgica no pot denegar una ordre europea de lliurament basant-se en el risc que es vulnerin drets fonamentals si no prova deficiències "sistèmiques" deixa en "via mort" el seu procés d'entrega, si bé ha donat per fet que la decisió europea obre la porta perquè es dicti una nova euroordre per reclamar-ne l'extradició .

Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en un vídeo pel cinquè aniversari de la DUI.

"Avui la sentència del TJUE deixa les extradicions en via morta. Posa condicions a més a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables" , ha assegurat en declaracions a la premsa a Brussel·les acompanyat pel seu advocat Gonzalo Boye i la resta d'exconsellers a l'estranger, Lluís Puig i els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí.

Respecte a les possibilitats que torni a Espanya, un cop es conegui el resultat de l'altre assumpte pendent a la Justícia europea respecte a la seva immunitat parlamentària, sentència que s'espera aquest trimestre, Puigdemont ha evitat respondre si tornaria immediatament si la sentència li és favorable: "Quan vegem la sentència, decidirem".

"Des del primer dia que vaig arribar aquí, jo valoro l'escenari de tornar, de tornar lliure, però no de tornar per entregar-me ni rendir-me. Jo sempre he treballat per això i avui estem més a prop", ha dit.

En tot cas, tant Puigdemont com la seva defensa han assumit en les declaracions que després dels aclariments del TJUE en resposta a la qüestió prejudicial de Llarena per fitar l'abast de les euroordres es tramitaran noves euroordres per demanar-ne l'entrega a Espanya.

"Les euroordres ja vénen de fàbrica, amb raó o sense sempre hi ha hagut euroordres", ha afirmat Puigdemont, mentre que Boye ha comptat que el pronunciament de Luxemburg tingui "conseqüències" en l'altra sentència del Tribunal General de la UE que es espera en els propers mesos sobre la decisió del Parlament Europeu de tramitar els suplicatoris i suspendre les immunitats de Puigdemont, Comín i Ponsatí.

L'exconseller Puig, del qual Bèlgica ja va rebutjar el lliurament en una decisió que motiu que Llarena preguntés a la Justícia europea i que no compta amb immunitat parlamentària, ha dit, per part seva, que suposa que "evidentment" hi haurà una nova petició d'extradició .

GRUP OBJECTIVAMENT IDENTIFICABLE



Sobre la sentència de 37 pàgines dictada aquest dimarts per la Gran Sala del TJUE, composta per quinze jutges, Puigdemont ha interpretat que "consolida" arguments que la seva defensa reclama des de l'inici del 'procés' que permetran defensar "amb més solidesa" que són "representants polítics perseguits per raons polítiques", cosa que "no té cabuda" als ordenaments jurídics europeus.

Per això, el polític independentista es recolza en la referència de la sentència a la jurisprudència existent respecte al fet que una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) pot ser rebutjada per una autoritat judicial "si existeix un risc real de vulneració" dels drets del reclamat a causa de "deficiències sistèmiques o generalitzades" en el funcionament del sistema judicial de l'Estat membre emissor, perquè a la seva sentència l'Alt Tribunal considera que s'ha de considerar també si el risc pot afectar també "la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones a què pertanyi l'interessat".

En tot cas, el TJUE també es refereix als principis de confiança i de reconeixement mutus entre els Estats membre "constitueixen la pedra angular" del sistema de cooperació judicial que emmarca les euroordres, alhora que subratlla la "importància capital" que revesteix el dret fonamental a un procés equitatiu.

Pel que fa a la vulneració de drets fonamentals dels reclamats i el risc que no tinguin un procés just si són lliurats, el Tribunal europeu adverteix que s'han de demostrar les deficiències "sistèmiques i generalitzades" que es denunciïn.

La Jurisprudència del tribunal amb seu a Luxemburg ja preveu un examen en dues fases per fer-ho, apunta la sentència, que passa perquè l'autoritat encarregada de decidir sobre l'euroordre examini primer "si hi ha un risc real de vulneració d'aquest dret fonamental a causa de deficiències sistèmiques o generalitzades en el funcionament del sistema judicial de l'Estat membre emissor o deficiències que afectin la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones a què pertanyi l'interessat".

A la segona part de l'examen haurà de "de manera concreta i precisa" haurà d'avaluar si hi ha raons "serioses i fundades" per creure que aquesta persona correrà risc "hagut compte de la situació individual d'aquesta persona, de la naturalesa de la infracció i del context fàctic".

En aquest context, el Tribunal europeu acota també el pes dels informes del Grup de Treball de Detenció Arbitrària (GTDA), experts assessors de les Nacions Unides, i adverteix que una persona reclamada no pot al·legar el risc de ser enjudiciada per un òrgan jurisdiccional sense competència basant-se en una anàlisi del GTDA "que no es refereixi directament a la situació d'aquesta persona".

Un informe que no es refereixi al cas concret de la persona "no pot justificar per si sola" la denegació d'execució d'una euroordre però pot ser "tingut en compte, entre altres elements, a l'efecte d'apreciar l'existència de deficiències sistèmiques o generalitzades" ".

Ja les conclusions de l'Advocat General del TJUE sobre aquest assumpte el 14 de juliol passat defensaven que per denegar una euroordre per risc per als drets fonamentals del reclamat, l'autoritat judicial ha de demostrar amb "dades objectives, fiables, precises i degudament actualitzades, l'existència d'un "risc real" a causa de deficiències "sistèmiques o generalitzades" en el funcionament del sistema judicial de l'Estat membre emissor.

Cal recordar, a més, que durant la vista celebrada a Luxemburg sobre aquest assumpte, la Comissió Europea, com a guardiana dels Tractats, va certificar que no hi ha un problema sistèmic per a l'Estat de dret a Espanya.