La ministra Portaveu, Isabel Rodríguez @ep

El Govern espera arribar "aquesta setmana" a un acord per reformar la Llei del 'només sí és sí', però reconeix diferències entre els partits de la coalició sobre "com dur a terme" la mateixa malgrat que coincideixen a "mantenir el consentiment" i evitar els efectes indesitjats".

Fonts governamentals han explicat que la "complexitat" per arribar a un acord està "en la solució tècnica i no en la voluntat política", si bé han deixat clar que l'objectiu és "solucionar-ho" i s'han marcat de termini "aquesta setmana" .

Per la seva banda, la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha subratllat a la roda de premsa que la "millor forma" defensar la "bona llei" és "dur a terme tots els ajustos tècnics necessaris" per evitar la rebaixa de penes i ha insistit que no s'ha plantejat tocar "ni una coma" del consentiment" perquè és "l'essència" de la norma.

En aquest sentit, ha precisat que els treballs entre el Ministeri d'Igualtat i el de Justícia se centren a "ajustar des del punt de vista jurídic i tècnic" perquè no es produeixin les rebaixes.

Rodríguez ha incidit en la "complexitat" dels "retocs tècnics" de la reforma, que, ha asseverat, no arriba "en cap cas" per motius electorals , sinó que respon a la preocupació del Govern ja expressada des que es produïssin les primeres rebaixes de penes. "Des de sempre hem mantingut que el Govern ha estat estudiant a cada moment cadascun d'aquests pronunciaments", ha recalcat.

En aquest context, ha apuntat a la importància d'assolir un acord per a la reforma, i després "ambicionarà el suport més gran de tots els grups" , un suport en què el PP "és benvingut", ha dit. En relació amb l'oferta dels populars per recolzar la reforma sense el vot d'Unidas Podemos, la portaveu ha manifestat el seu "excepticisme" perquè "l'històric del partit pel que fa a drets i llibertats de les dones no els avala ".

Per part seva, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha defensat que en la tramitació de la llei, que va comptar amb el suport de 200 diputats, ningú "volia els efectes indesitjats que s'estan produint ".