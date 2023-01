El president del Govern, Pedro Sánchez. Fitxer.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que l'Executiu aprovarà una nova pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 8% per situar-lo en 1.080 euros el 2023, després d'arribar a un acord amb els sindicats UGT i CCOO.

El president del Govern ha avançat en la primera compareixença de l'any al Senat aquesta nova pujada de l'SMI, que s'aplicarà amb efectes retroactius, amb l'objectiu de situar-lo en el 60% del salari mitjà espanyol.

El president del Govern ha avançat en la seua primera compareixença de l'any al Senat aquesta nova pujada del SMI, que s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany, amb l'objectiu de situar-lo en el 60% del salari mig espanyol. "La nostra lluita per millorar les condicions dels treballadors i per aconseguir un repartiment més just dels beneficis empresarials no ha fet més que començar", ha afirmat Sánchez davant la Cambra Alta.

L'anunci de Sánchez arriba després de la reunió, fa escasses hores, dels secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, els qui haurien tancat els últims serrells d'un acord del qual s'ha deslligat la CEOE.

Cal recordar que els experts que assessoren el Govern van recomanar elevar l'SMI entre un 4,6% i un 8,2% per a 2023, la qual cosa situaria aquesta renda mínima en entre 1.046 i 1.082 euros al mes, enfront dels 1.000 euros mensuals per catorze pagues actualment en vigor.

Amb tot, la pujada plantejada per l'Executiu fins a situar l'SMI en 1.080 euros en 2023 estaria en línia amb el ja previst per Treball i se situaria per davall del que reclamaven els sindicats (1.082 euros-1.100 euros) i per damunt del proposat per patronal (1.040 euros).

"EL SEGON PAÍS DE L'OCDE QUE MÉS HA PUJAT L'SMI"



Durant la seua intervenció davant la Cambra Alta, el president del Govern ha posat en valor que Espanya és el segon país de l'OCDE que més ha pujat el Salari Mínim Interprofessional, alçant-lo un 36% des de l'inici de mandat de l'actual Executiu. "És a dir, de 735 euros quan arribem al Govern a 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues", ha emfatitzat Sánchez.

Ara, després de la pujada que s'aplicarà aquest 2023, Sánchez ha destacat que l'Executiu compleix amb un compromís de legislatura que és situar l'SMI en el 60% del salari mig espanyol, tal com fixa la Carta Social Europea.

Però Sánchez ha advertit que el propòsit del Govern no es limita només a demandar a les empreses un repartiment més just dels beneficis, sinó que també les companyies generen més riquesa i que aqueixa riquesa "no es quede en les altures, en els de dalt".

"Si els salaris de les classes mitjanes i també de les classes treballadores no han pujat tot el que deurien al llarg d'aquesta dècada és també resultat d'un model econòmic que es va imposar llavors basat a competir en costos i a atraure empreses perquè ací pagàvem salaris més baixos respecte a la resta d'Europa", ha denunciat el president.

CRITICA QUE EMPRESES AUGMENTEN BENEFICI I NO PUGEN SALARIS



En aquest punt, ha culpat a la política i al sector privat de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. En concret, ha criticat així que les empreses augmenten beneficis, paguen primes milionàries als seus directius i "no pugen un cèntim" als seus treballadors.

"Jo em pregunte si aquesta situació és justa", s'ha preguntat el president després d'afirmar que si una empresa guanya 600 milions d'euros per què destina part d'aqueix guany només a uns pocs, com el conseller delegat, els consells d'administració o el director financer i "no als dependents, administratius o reposadors". "No tenen també mèrit en aqueix èxit empresarial?. Jo crec que sí", ha indicat Sánchez.

Així ha evolucionat el SMI a Espanya en des de 1980: