La CUP ha demanat la dimissió del director de TV3, Sigfrid Gras , després de la seva decisió d'apartar el col·laborador del programa 'Zona Franca' Manel Vidal arran d'un gag que relacionava els votants del PSC amb una esvàstica.

Arxiu - El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer en una foto d'arxiu - EUROPA PRESS - Arxiu

En un comunicat, el partit ha sostingut que l'acomiadament del col·laborador és “una censura a l'humor i un abús de poder per part dels representants pactats per PSC, ERC i Junts que estan gestionant el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”.

El director de TV3, Sigfrid Gras, va afirmar a la comissió de control de la CCMA de divendres que la decisió d'apartar Vidal --i que va desencadenar la dimissió del presentador del programa, Joel Díaz-- va ser tant de TV3 com de la productora, i va assegurar que el gag va ser una cosa que "va superar tots els límits".

La CUP ha qualificat l'acomiadament d'error molt greu i ha sostingut que l'actual direcció de TV3 està "encotillant la televisió pública cap a continguts que no molestin el poder".

També han demanat a Gras rectificar després d'assegurar durant la comissió que el gag era ofensiu i "una provocació cap als votants del PSC", en paraules dels cupaires.

En roda de premsa posterior, el diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha assegurat tenir la sensació que, més enllà de TV3, tot el que ha passat, també "la purga i les dimissions", està relacionat amb la negociació de Pressupostos entre republicans i socialistes.

"És indecent que mentre sectors com l'educatiu i el sanitari estan en guerra contra el Govern, hi hagi una negociació de Pressupostos que està portant a una deriva destructiva per al futur el país", ha lamentat,

"TELEVISIÓ ACRÍTICA"



Per a Pellicer, s'està intentat convertir TV3 "en una televisió acrítica, en què no hi hagi espai per al debat i en què hi hagi més decisions de caràcter partidista".

Segons la seva opinió, a la CCMA hi ha hagut "un repartiment del pastís, i per tant un intercanvi de favors" que s'ha traslladat, segons ell, a la negociació dels comptes.