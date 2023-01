El Rei Felip VI durant l'acte de lliurament de despatxos de la LXXI promoció de la Carrera Judicial ia la XXII promoció del quart torn, a l'Auditori Fòrum. - Europa Press

El Rei Felip VI ha lliurat aquest dimarts els despatxos als 171 nous jutges que integren la 71a Promoció de la carrera judicial, en un acte solemne celebrat a Barcelona, on s'ha referit a la independència judicial com un "baluard" que s'ha de respectar " tant a nivell institucional com individual", alhora que ha recordat que l'Estat de Dret reclama als jutges "una defensa ferma de la Constitució i de la llei".

"La independència és, en efecte, la clau de volta de la vostra funció, un baluard que constitueix l´essència de l´Estat de Dret perquè assegura el principi de separació de poders que consagra la nostra Constitució. Per tant, com a tal, ha de ser proclamada, preservada i respectada tant a nivell institucional com a individual", ha dit el cap de l'Estat.

Així mateix, ha recordat que "l'Estat de Dret reclama dels seus jutges una defensa ferma de la Constitució i de la llei, proporcionant respostes justes i equànimes als problemes dels ciutadans i oferint-los un marc de certesa, estabilitat i seguretat jurídica com a garantia de una societat lliure, d'una societat que, per desenvolupar-se en pau i concòrdia, confia en un poder judicial integrat per homes i dones independents, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei".

També els ha emfatitzat que són “jutges europeus”. "Europa és part indissociable de la nostra identitat com a Nació, i la vostra independència resulta també imprescindible per assegurar l'eficàcia i l'aplicació uniforme del Dret de la Unió i la defensa dels seus valors: la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'Estat de dret i el respecte dels drets humans", ha indicat.