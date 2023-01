Feijóo compareixent davant Pedro Sánchez aquest dimarts al Senat @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha començat aquest dimarts el debat al Senat anunciant que l'Executiu, després d'un pacte amb els sindicats, apujarà el Salari Mínim Interprofessional un 8%, fins a 1.080 euros. El líder del partit socialista ha intentat llançar un gran anunci que ha estat totalment minimitzat per Alberto Núñez Feijóo , el president del Partit Popular, que ha preferit incidir en el principal escull que està travessant el Govern aquesta setmana, la reforma de la llei. només sí que és sí',

Feijóo, ha emplaçat Pedro Sánchez, a "disculpar-se" per les conseqüències de l'anomenada llei del 'només sí que és sí' i ha afirmat que el Govern rectifica ara, després de més de 300 rebaixes de condemnes a agressors sexuals, pels seus " interessos electorals" davant dels comicis del proper 28 de maig. "No fa marxa enrere per decència, només ho fa per por. No li importa tant el dany causat a les dones com les enquestes" , ha proclamat Feijóo durant la seva intervenció davant el Ple del Senat, ha afirmat que aquesta norma "no és fruit d'un error" sinó el resultat de la "insensibilitat" de Sánchez i de la seva "irrellevància com a president".

A més, ha recalcat que la mateixa exvicepresidenta Carmen Calvo va confessar públicament ahir a la nit en una emissora de ràdio que des del primer moment sabia què passaria i ha preguntat "quina mena de feminisme justifica haver rebaixat les penes a centenars d'agressors sexuals sabent" . Per tot això, ha preguntat a Sánchez "com més trigarà a modificar la llei" i si permetrà que el seu Govern "insulti" experts, juristes, jutges o mitjans de comunicació. "I el més important, quan es disculparà", ha assegurat.

El líder del PP ha recalcat que, atès que Sánchez està preocupat per com passarà a la història, el seu Govern "passarà a la història per qui va fer un pas enrere en la lluita del feminisme a Espanya". Dit això, ha demanat al president del Govern que compti amb el PP per canviar la llei si necessita suports i que "assumeixin responsabilitats".

SÁNCHEZ ASSEGURA QUE NO ES POT DISCUTIR EL SEU COMPROMÍS FEMINISTA

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha contestat assegurant que "no es pot discutir el compromís feminista" del seu Govern i ha lamentat els "insults" que ha rebut per part del PP amb motiu de la Llei del 'només sí que és sí' .

En la seva intervenció al Ple del Senat, Sánchez ha reconegut que aquest text ha tingut "una conseqüència no desitjada com és la rebaixa de penes en alguns casos" i que es tracta d'una "qüestió de tècnica que no reflecteix la voluntat de l'Executiu, ni dels vuit grups parlamentaris" que van recolzar la llei.

Aquests "efectes indesitjats", segons ha apuntat, es "corregiran" perquè, segons ell, "si hi ha una cosa que uneix tot el Parlament espanyol, tots els diputats i tots els senadors, és que ningú no vol alleujar el càstig als agressors sexuals" . Tot i això, ha assenyalat que, en aquest assumpte "tan delicat", "sobren els insults i els improperis".

En aquest sentit, s'ha referit a les declaracions sobre aquest tema realitzades per la secretària d'Organització del PP, Cuca Gamarra, o del portaveu del partit, Borja Sémper, en relació amb el que són “el Govern menys feminista de la història de la democràcia ". "Crec que no es pot discutir el nostre compromís feminista i en defensa dels drets i de les llibertats de les dones", ha declarat el cap de l'Executiu, abans d'assenyalar que elles són les principals beneficiàries de mitjanes com l'alça del salari mínim interprofessional, la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC o l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat.

El líder socialista també s'ha referit al benefici que per a la dona suposa la recuperació de les cotitzacions a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals del Sistema Nacional de Dependència, ja que, segons ha apuntat, "la majoria són dones", la "protecció a l'atur de les treballadores de la llar" o reformes com la de la Llei de l'avortament. "Que vostès van portar el Constitucional", ha recordat Sánchez.

Per al president del Govern les crítiques del PP "serien més creïbles" si s'"expressessin amb més mesura" i si "no tinguessin aquests antecedents" , ha conclòs.