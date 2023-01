La portaveu d' ERC al Senat, Mirella Cortés , ha recalcat aquest dimarts al president del Govern, Pedro Sánchez , que el conflicte català "està molt viu", una afirmació qüestionada pel cap de l'Executiu, que ha aprofitat per reclamar els de Oriol Junqueras que busquen un acord amb l'Executiu en lloc de limitar-se a demanar un referèndum. Al seu parer, són els polítics els que han de pactar i no "passar la decisió" als ciutadans.

Mireia Cortés al Senat @ep

L'intercanvi d'opinions entre tots dos ha tingut lloc durant la compareixença de Sánchez a la Cambra Alta. Primer, Cortés ha avisat Sánchez que, per més que el Govern s'esforci a donar per tancat el conflicte polític amb Catalunya, aquest "no s'ha acabat" . "Continua molt viu encara. Sense solucions polítiques i democràtiques a un problema polític no es pot parlar de la fi de res", ha dit.

Després de criticar que s'infiltri policies en moviments socials catalans i demanar comptes al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, Cortés ha assegurat que Espanya està "més a prop de Polònia que d'una democràcia plena" i ha assenyalat que el presumpte prestigi de Pedro Sánchez a Europa se'n ressent quan "obvia de manera sistemàtica" l'opinió de la comunitat internacional sobre el conflicte català.

SIGUI VALENT



A més, la senadora d'ERC ha garantit el "compromís" d'ERC amb la via política -davant la repressiva i la de la judicialització- perquè, segons ha dit, encara que sigui "un camí ardu" és "imprescindible". Però també ha remarcat que hi ha una “amplia majoria” de catalans que vol “decidir el seu futur votant” i que no són només independentistes sinó també socialistes. "Sigui valent, aposti per la solució política", ha demanat a Sánchez.

En la rèplica, el president del Govern ha reiterat que ell no ha negat mai l'existència ni la força del moviment independentista. "Una altra cosa és el 'procés'", ha postil·lat, insistint que aquell desafiament es va basar en tres condicions que "no sembla" que segueixin existint: la unitat de l'independentisme, la seva unilateralitat i la confrontació.

Així, ha recordat a Cortés que ERC i els partits que integren el Govern de coalició comparteixen una taula institucional de diàleg que pretén "obrir una fase d'enteniment que reconstrueixi la convivència danyada durant els anys 'procés'" que, ha afegit, ha estat " conseqüència que una part de l'independentisme no va entendre la complexitat de la societat catalana”.

DEIXIN DE MIRAR A JUNTS I PRENDRE'L EN SERIÓ



El president ha posat èmfasi que "el deure de la política" és "arribar a un acord" en què es reconeguin totes les parts i no passar la pilota als ciutadans en un referèndum. "A Escòcia en van fer un, van perdre i ara n'estan demandant un altre", ha afirmat, avisant que aquesta "no és la solució".

"Treballem per aquest acord, no diguem 'fem un referèndum'; això no és fer política. Si no ¿per què ens van triar?, ha preguntat a la portaveu independentista, abans de subratllar que qualsevol acord ha de respectar" els marges de la Constitució ". "Seiem-nos de debò a dialogar i acordar", ha urgit, abans d'apuntar que seria "bé" que ERC "deixés de mirar" els que els acusen de no ser "prou independentistes", en referència a Junts.

En un altre moment de la seva intervenció, Sánchez ha deixat anar que "seria bo" que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, obrís també una taula de diàleg amb la resta de partits a Catalunya --la que demana el primer secretari del PSC, Salvador Illa-- i ha recordat a ERC que la força més votada a Catalunya "defensa la unitat amb la resta de territoris espanyols".

"Moltes vegades em critiquen que vull trencar Espanya i Catalunya però no sembla que Illa vulgui fer això, al contrari, vol convèncer i vèncer democràticament els qui avui no representen el sentir majoritari de la societat catalana que és conviure i donar resposta a les necessitats i problemes quotidians que comparteix amb la resta dels espanyols", ha assenyalat.