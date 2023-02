Foto: Europa Press

Ja és un fet. La Generalitat i el PSC han arribat a un acord per als Pressupostos de Catalunya d'aquest 2023. Així ho ha anunciat el primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, en una roda de premsa, dient que és “un exercici de responsabilitat en un moment complex".

El socialista ha dit que el seu partit "anteposa els interessos dels catalans i el bé comú" a altres interessos, i ha apuntat que el seu partit té la voluntat de "trobar consensos amplis", buscant "allò que ens uneix més que allò que ens separa".

Illa ha volgut deixar clar que l'acord és "únicament pressupostari" i "no de legislatura", ja que el seu partit seguirà "fiscalitzant" el Govern de Pere Aragonès, tot i que no ha descartat continuar arribant a acords puntuals en algunes matèries.

TRES GRANS EIXOS

Segons ha explicat el primer secretari del PSC, els comptes s?articulen al voltant de tres grans eixos.

1) Generació prosperitat. Ha apuntat que el complex del Hard Rock hauria d'avançar durant el primer semestre d'aquest any, que es desbloqueja la Ronda Nord de la B-40, que l'aeroport de Barcelona guanyarà en capacitat (s'hi arribarà 90 operacions per hora, per les 70 que hi ha actualment), millores a Rodalies (amb la compra de nou material, entre d'altres) i 200 milions d'euros addicionals per al sector de la indústria, entre d'altres.

2) Social / protegir les persones. Millores en sectors com la dependència i el transport públic, l'ampliació de places de residències, les inversions en seguretat, la creació d'un pacte nacional de l'aigua, el reforçament del sector de l'educació i la salut, entre d'altres.

3) Transparència. Volen estudiar i reduir el 10% les entitats del sector públic i abordar quina forma perquè l'Agència Catalana de Notícies (ACN) passi a formar part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entre d'altres.