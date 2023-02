La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha assenyalat que se segueix negociant la reforma de la Llei 'només sí que és sí' i que "res li agradaria més que assolir un acord" entre Unides Podem i PSOE , una cosa sobre la qual s'ha mostrat optimista en subratllar que la coalició "continuarà governant".

Per tant, ha fet una crida a la discreció en la negociació i ha evitat traslladar la seva opinió sobre aspectes tècnics de la normativa, encara que tingui una opinió jurídica, atès que el diàleg continua entre els dos socis de l'Executiu.

Així ho ha traslladat als mitjans moments abans de participar en una trobada amb economistes organitzada per Sumar, en dependències de la Universitat Carles III, i sobre la situació dels contactes entre Justícia i Igualtat, una vegada que el PSOE ha avançat que en presentarà una proposició de llei al Congrés per canviar la normativa fins i tot si no hi ha pacte amb lespai confederal.

Díaz ha reivindicat que la Llei "només sí que és sí" és "important" per al país perquè eixampla dret per a les dones. I com a mostra que és una norma "inqüestionable" ha recalcat que va congregar el suport "hipermajoritari" del Congrés, a més de complir les disposicions del 'conveni d'Istanbul'. Per tant, ha fet una crida a defensar la llei.

Qüestionada sobre si seria partidària d'agreujar les penes, Díaz ha insistit que no revelarà cap aspecte de la negociació i que, com ha repetit aquests dies, la seva voluntat és "intentar cuidar la coalició progressista", que ha demostrat amb fets el desplegament de compromisos com pujar el salari mínim interprofessional fins al 60% de la retribució mitjana del país.

"La coalició continuarà governant" , ha emfatitzat per recalcar que el trobaran sempre en el diàleg i en "fer polítiques per al bé comú".

Preguntada sobre si comparteix les paraules de la líder de Podem, Ione Belarra , que aquest matí ha indicat que al PSOE li "tremolen les cames" davant de les pressions de la dreta sobre la llei, Díaz simplement ha respost que és molt "respectuosa amb totes les formacions".

Quant a si pensa que és compatible els conceptes d'intimidació i consentiment a l'esquema penal de la normativa, Díaz ha resolt que té una "opinió jurídica" però no l'emetrà per respecte al diàleg dins del Govern, que s'ha de portar amb discreció.