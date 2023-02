Pere Aragonès i Salvador Illa / @EP

El Govern i el PSC han arribat a un acord sobre els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 després de tres mesos de negociacions, han informat fonts socialistes i del Govern aquest dimecres.

Aquest pacte se suma al tancat amb els comuns al desembre i l'Executiu català s'assegura la majoria parlamentària necessària per aprovar els Pressupostos, que incrementen en uns 3.100 milions d'euros els recursos de la Generalitat per al 2023.

L?acord posa fi a unes negociacions que va desencallar la setmana passada la cessió d?ERC amb el projecte de la B-40 al Vallès (Barcelona), una de les condicions que van exigir els socialistes per avalar els comptes.

El pacte es recull en un primer document sobre els comptes, que inclou compromisos en indústria, salut, ciència, renovables, dependència, educació i seguretat, entre d'altres, i altre text sobre grans infraestructures.

En aquest segon document es concreten els compromisos sobre diversos dels projectes estratègics que el PSC havia reclamat per avalar els comptes del Govern d'ERC, com ara l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock i la B-40.

AEROPORT I DELTA DEL LLOBREGAT

El Govern i el PSC s'han compromès a avançar cap a la " modernització de l'Aeroport de Barcelona-El Prat , en paral·lel al desenvolupament i protecció del Delta del Llobregat": han pactat acordar amb el Govern una comissió per estudiar el model aeroportuari de Catalunya i transformar l'aeroport amb l'objectiu que guanyi capacitat i sigui un hub intercontinental --no es parla d'ampliació--.

El redactat és similar a la proposta que va fer ERC a una moció del PSC sobre infraestructures --precisament, la que va desbloquejar l'escull de la B-40 quan ERC va acceptar aquesta infraestructura--, i que també apostava per "transformar" l'aeroport i millorar la seva capacitat.

L'acord sobre l'aeroport insta a tenir en compte les directives ambientals europees, parant atenció a l'espai natural protegit del Delta del Llobregat . Truca a treballar "sense apriorismes" per trobar un model de consens en què el Govern tingui un paper i que millori les connexions ferroviàries a AVE amb els aeroports de Girona i Reus (Tarragona), cosa que també apareixia a la moció del PSC i a l'esmena que va presentar ERC.

L'Executiu i el PSC han acordat destinar 49 milions fins al 2026 a l'àrea del Delta del Llobregat --que també figurava a la llista de condicions del PSC-- per assolir un espai natural amb biodiversitat, un "sistema agrari tecnificat" i un sistema hídric de qualitat.

El compromís d?inversió sobre el Delta de Llobregat és l?únic punt de l?acord sobre infraestructures que té una dotació pressupostària assignada: dels 49 milions assignats, el Govern destinarà 35 milions a infraestructures de regadiu i 13 a prevenir inundacions --fins al 2026-.

També recull el compromís de fer efectiu el primer trimestre del 2023 el conveni entre Govern i Govern per executar la Ronda Nord entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès, com ja va avançar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la setmana passada per facilitar l'acord.

HARD ROCK I TRENS

Sobre el Hard Rock al Camp de Tarragona , han acordat completar la tramitació del seu pla urbanístic durant el primer semestre del 2023 i "mantenir la disponibilitat de terrenys per part de la societat" perquè el macrocomplex d'oci turístic segueixi endavant.

En matèria ferroviària, s'emplacen a acordar amb el Govern el model de traspàs perquè la Generalitat gestioni els serveis de tren de la seva competència, un pacte que anirà acompanyat de l'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 i acords amb Renfe sobre millores i compres de trens mentre el Govern no disposi d?un operador propi per al servei.

Així mateix, han acordat l'execució dels treballs per completar el Corredor Mediterrani millorant la interoperativitat i la intermodalitat al Camp de Tarragona --amb, entre d'altres, un nou accés ferroviari al Port de Tarragona--.

SALUT I EDUCACIÓ

En salut, l'acord pressupostari recull un increment de 1.284 milions el 2023 --fins a 12.212,8 milions-- reforçant l'atenció primària i el paquet de mesures en salut mental per valor de 30 milions d'euros que va anunciar Aragonès.

Fruit de l'acord, el Govern destinarà 50 milions a reduir les llistes d'espera per a operacions, diagnòstics i consultes externes , incrementarà les places de formació especialitzada amb incentius per a especialitats "deficitàries i estratègiques" i completarà el desplegament d'higienistes fins als 365 professionals.

En educació , s'incrementa en 52,3 milions el finançament de les escoles bressol per garantir la gratuïtat de l'I2 a Catalunya, s'augmenta en 39 milions el pressupost per als concerts educatius i pugen les partides destinades al pacte contra la segregació escolar.

REDUIR EN UN 10% ENS DEL SECTOR PÚBLIC

Dins l'apartat 'Racionalització i Transparència', socialistes i Govern han pactat aprovar un pla de simplificació i reordenació del sector públic amb una "minoració efectiva de com a mínim el 10% d'ens" vigents a finals del 2023, sense tocar les vinculades a salut , universitats i investigació.

El document recull traslladar la seu del Consell de l'Audiovisual Català a un edifici "independent" i incrementar-ne el pressupost en 100.000 euros, a més d'estudiar la incorporació de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ).

També acorden incrementar en 32 milions el pressupost de la CCMA per afavorir projectes audiovisuals i la seva modernització segons el seu pla estratègic i "condicionats a la signatura del contracte programa".

El PSC havia demanat analitzar les delegacions territorials de la Generalitat i suprimir la de Barcelona: l?acord recull que, en el marc del projecte de Llei de governs locals, s?estudiarà l?estructura territorial de les administracions públiques i aquestes delegacions.

No hi ha, però, menció de la seva petició de frenar l'obertura de noves delegacions a l'exterior, com tampoc de la demanda que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) passi a dependre del Parlament.

INVERSIONS

L'acord recull inversions davant de la sequera, "un dels grans reptes de país", i en matèria de renovables, amb 180 milions per accelerar-ne el desplegament per a autoconsum.

En seguretat, el Govern assumeix aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya 2023-2026 i convocar anualment 840 places de Mossos, destinant una “part important” a Barcelona per arribar a un increment de 600 agents.

En transports, farà obres per millorar la xarxa de Metro de Barcelona, treballarà per desplegar les rodalies de Lleida i impulsarà millores a la xarxa de carreteres a tot Catalunya; també "culminarà els treballs per aprovar" durant el quart trimestre del 2023 l'avenç del pla director urbanístic del Circuit de Catalunya.

En cultura, el PSC i el Govern rubriquen el compromís assolit amb el sector de dedicar-li l'1,5% del Pressupost, mentre que en cooperació incrementen en 10,2 milions els recursos de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

L'acord preveu una comissió de seguiment, amb tres membres per part, que es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos, quan es demani amb caràcter extraordinari i al final de l'exercici per avaluar-ne l'execució.

Aquesta comissió seguirà "les ajudes i els contractes que es destinin als mitjans de comunicació a Catalunya vinculats a la difusió, publicitat institucional i projectes d'innovació, estructurals o via fons" europeus; el PSC havia demanat una comissió parlamentària que validés amb caràcter previ les subvencions a mitjans.