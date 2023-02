Foto: Europa Press

L'economista i polític Ramón Tamames va confirmar l'1 de febrer passat que negocia amb el líder de Vox, Santiago Abascal , per ser el candidat d'una moció de censura al Congrés dels Diputats contra el Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez .

En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya , l'exmilitant del Partit Comunista (PCE) ha explicat que la proposta de Vox "és una responsabilitat" i que s'ho ha de "pensar" i "no dir no immediatament". De fet, ha assegurat que mantindrà la setmana que ve una tercera reunió amb Abascal per "aproximar punts de vistes" ja que "encara no hi ha una oferta definitiva".

Tot i això, Tamames ha confirmat que previsiblement el president de Vox serà el proponent que farà la presentació del candidat i ell farà posteriorment el discurs de la moció de censura.

ABASCAL HO CONFIRMA

Per part seva, el líder de Vox ha confirmat les trobades amb l'històric membre del PCE. Ho va fer a través del perfil de Twitter.