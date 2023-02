La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; el president del Govern, Pedro Sánchez i la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, a Rabat - David Zorrakino - Europa Press

El Front Polisario considera que el discurs pronunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez , durant la Reunió d'Alt Nivell (RAN) amb el Marroc, en què ha advocat per evitar ofenses en "esferes de sobirania", implica assumir que el Sàhara Occidental forma part del regne alauita, anant per tant "més enllà" del gir anunciat al març de 2022.

Aleshores, el Govern espanyol va avalar el pla d'autonomia marroquina per al Sàhara Occidental com l'opció "més seriosa, realista i creïble" per resoldre el conflicte. Aquest dijous, Sánchez ha promès a Rabat "evitar tot allò que sabem que ofèn l'altra part", amb una al·lusió específica a qüestions de sobirania.

"La part de sobirania pel que fa al Marroc es refereix al Sàhara Occidental" , ha assumit el delegat del Polisario a Espanya, Abdul-lah Arabi, en declaracions a Europa Press. Segons la seva opinió, no hi ha cap altra lectura, cosa que estaria portant Sánchez a "deslligar-se" del Dret Internacional i "ignorar" les sentències del Tribunal de Justícia de la UE que estableixen que el Marroc i el Sàhara Occidental són "territoris separats".

"Estem davant de dos països", ha recalcat el delegat, i tot seguit recordar que les dues parts estan integrades de forma independent en blocs com la Unió Africana.

Per a Arabi, aquest tipus de declaracions confirmen les "sospites" que "el Marroc sempre condicionarà les bones relacions amb Espanya al fet que es reconegui la seva sobirania sobre el Sàhara Occidental" , sense tenir en compte per tant altres possibles elements.

En aquest àmbit circumscriu que el rei marroquí, Mohammad VI, no assisteixi al fòrum ni rebi Sánchez: "És una imatge més del que és capaç el Marroc". Arabi ha afirmat que "a ningú no se li escapa que (el monarca) passa molt de temps fora del seu país", però ha assenyalat que a ulls de Rabat sembla que les concessions d'Espanya "no són suficients".