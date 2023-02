L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont / @EP

La defensa de l'expresident català Carles Puigdemont ha tornat a sol·licitar al Tribunal Suprem (TS) que es declari incompetent per a la causa del 'procés' i, en conseqüència, l'enviï a un jutjat d'instrucció de Barcelona , recolzant-se en la recent sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), si bé, comptant ja que el TS el rebutgi, demana que almenys desestimi les peticions de Fiscalia i Advocacia, que insten a processar-lo també per desordres públics.

En un escrit d'aquest mateix dijous, la defensa sol·licita a l'instructor del 'procés', el magistrat del TS Pablo Llarena, que s'inhibeixi a favor del Jutjat d'Instrucció de Barcelona que correspongui per torn.

En aquest sentit, al·ludeix al "dret a un tribunal imparcial", condició de la qual diu que "manifestament no té" Llarena, "així com altres magistrats de la Sala Segona del Tribunal Suprem".

L'expresident funda les seves peticions en "l'obrant en les actuacions" i "les normes d'aplicació" però també en "allò establert per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea", amb què la cort comunitària va respondre les preguntes plantejades per Llarena per aclarir l'abast de les euroordres dictades contra els pròfugs de l'1-O.

El TJUE va donar la raó a Llarena en sentenciar que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats pel 'procés' basant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals, si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya, ni pot posar en dubte les competències del Suprem com a autoritat per emetre aquests euroordres.

La defensa de Puigdemont es basa en la part de la sentència del TJUE on diu que "no es pot considerar un tribunal establert per la llei (...) un tribunal suprem nacional que resolgui en primera i última instància sobre un assumpte penal sense disposar d'una base legal expressa que li confereixi competència per enjudiciar la totalitat dels encausats".

Apunta també a la part en què el TJUE indica que, encara que les autoritats belgues no poden verificar la competència del Suprem, si l'afectat al·lega que si és lliurat s'arrisca a una infracció de l'article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, "a causa de deficiències sistèmiques o generalitzades en el funcionament del sistema judicial de l'Estat membre emissor", sí que podran apreciar aquest al·legat en un "examen de dues fases".

"ARA" O ESPERAR BÈLGICA I EL TEDH

Més endavant, el TJUE precisa que, "en una primera fase, l'autoritat judicial d'execució de l'ordre de detenció europea en qüestió ha de determinar si hi ha elements objectius, fiables, precisos i degudament actualitzats que tendeixin a demostrar l'existència d'un risc real que es vulneri, a l'Estat membre emissor, el dret fonamental a un procés equitatiu garantit per l'article 47".

"En particular derivat de l'incompliment de l'exigència d'un tribunal establert per la llei, a causa de deficiències sistèmiques o generalitzades en aquest Estat membre o de deficiències que afectin un grup objectivament identificable de persones a què pertanyi l'interessat", completa.

"En una segona fase", concreta el TJUE, "l'autoritat judicial d'execució ha de comprovar, de manera concreta i precisa, en quina mesura les deficiències identificades a la primera fase (...) poden incidir en els procediments als quals es sotmetrà la persona objecte d'una ordre de detenció europea i si, tenint en compte la situació individual d'aquesta persona, (...) hi ha raons serioses i fundades per creure que aquesta persona correrà un risc real".

Amb tot, la defensa planteja que Llarena pot declarar "ara" la seva falta de competència "o esperar que això sigui determinat per alguna autoritat d'execució d'un altre Estat membre que, sens dubte, acatarà el que estableix la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 31 de gener de 2023, o, pitjor encara, esperar que així ho dictamini el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)".

INSTA A NO SUMAR UN TERCER DELICTE

Tot i això, anticipant ja un rebuig, ja que "és una matèria reclamada per aquesta part en diverses ocasions, i que sempre ha estat desestimada", exhorta Llarena a rebutjar els recursos de reforma presentats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que han instat l'instructor a processar també Puigdemont per un delicte de desordres públics.

El 12 de gener passat, Llarena va dictar una interlocutòria per adaptar el processament dels pròfugs de l'1-O a la reforma penal que ha derogat la sedició i ha modificat la malversació. En el cas de Puigdemont, va reemplaçar el primer delicte per desobediència i va mantenir la malversació, però en la nova versió agreujada --que conserva les penes antigues--.

Puigdemont respon al Ministeri Fiscal que, si bé fa "un interessant exercici de dialèctica jurídica", aquest té "escàs o nul recorregut". La defensa sosté que es tracta d'"una subsumpció impossible" perquè la Fiscalia pretén una "aplicació retroactiva del nou tipus penal de desordres públics agreujats" fent una "extrapolació" de la sentència del 'procés'.

En aquest punt avisa a més que, segons jurisprudència del TJUE, "és inviable un lliurament per part de cap Estat de la Unió Europea, si es pretén sobre la base d'unes normes que no estaven en vigor al moment dels fets" .

En aquest context, la defensa diu que “costa imaginar” per què es busca sumar els desordres públics agreujats. "llevat que el que realment es busqui sigui impedir la lliure circulació del meu representat per tot el territori de la Unió Europea, creant una zona extracomunitària que només abastaria el territori de l'Estat espanyol", postil·la.

ACUSA A ADVOGACIA DE TENIR UN "DOBLE RASER"

Per a l'expresident, "el recurs de l'Advocacia de l'Estat ha de córrer la mateixa sort que el postulat per la Fiscalia, perquè, si bé amb altres arguments, pretén el mateix".

Tot i que aquí s'atura per expressar la seva "sorpresa" pel fet que l'Advocacia de l'Estat no combati que Llarena processi els fugits del 'procés' per la malversació agreujada però sí que demani aplicar la versió més atenuada d'aquest delicte als ja condemnats , una cosa que defineix com un "doble raser".

"L'Advocacia de l'Estat sembla tenir dues postures diametralment oposades en funció de qui s'hagi d'aplicar la reforma del Codi Penal, en uns casos considera que no hi ha hagut ànim de lucre i en altres --com és el del meu representat-- avala el criteri del magistrat-instructor, quant a la presència de l'ànim de lucre a la conducta objecte d'imputació", recrimina.

I, al fil, reitera que no només no hi va haver tal ànim a Puigdemont sinó que "tampoc ha existit cap actuació il·lícita", argument principal del recurs presentat per part de l'expresident català contra la interlocutòria de Llarena.