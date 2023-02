Arxiu - L'exlíder de Podem Pablo Iglesias, arriba a l'Escola d'Enginyeria durant la presentació del seu llibre 'Medios y cloacas', a 11 de novembre de 2022 a Sevilla (Andalusia, Espanya). L'exlider de Podem, Pablo Iglesias, va a Sevilla a pre - Joaquin Corchero - Europa Press - Arxiu

L?exvicepresident Pablo Iglesias ha ironitzat arran del cas de l?agent de Policia Nacional que presumptament es va infiltrar en moviments socials de Barcelona i va mantenir relacions sexuals amb diverses dones, amb una proposta inventada al ministeri de l?Interior perquè fes el mateix amb càrrecs del PP.

A través del seu podcast 'La Base' i amb les denúncies de diverses formacions polítiques per aquest assumpte, Iglesias va fer broma ahir que quan va ser al Govern va proposar al titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , infiltrar agents policials al PP, donat que "poques organitzacions polítiques han comès tants delictes", si bé deixa palès que aquest comentari és fictici i no va passar.

"Et proposo infiltrar homes i dones de la Policia i la Guàrdia Civil que aconsegueixin tenir relacions sexuals amb els caps del PP (...) Sabent que són de dretes això no pot ser tan difícil. Al llit segur que canten 'La Traviata 'i si els nostres agents li ofereixen droga ni t'explico, que els del PP són uns viciosos', manté en to irònic.

Després, prossegueix amb aquesta conversa inventada per subratllar que si aquests agents es "fan passar per pepers de tota la vida perquè enganyen Pablo Casado, Feijóo, Ayuso i Margallo perquè follin amb ells; segur que poden explicar coses, ministre , per defensar la democràcia i l'Estat de Dret”. "Tenim agents entrenats per a això i per a molt més, estem defensant la democràcia i l'Estat de dret; no em vinguis que si la democràcia i amb la llibertat sexual. La democràcia es defensa a les clavegueres, fotre! Ja ho deia Felipe González" , va prosseguir.

Finalment, rasa al final de la seva al·locució confiant que espera que "no calgui aclarir que no va proposar això a Marlaska", si bé això, al seu parer, és el que es va fer "bàsicament" amb col·lectius socials d'esquerra: "infiltrar un agent que va enganyar diverses dones perquè tinguessin sexe amb ell amb l'única intenció d'obtenir informació per a una suposada investigació, tot això presumptament".

Per tant, ha llançat que el Ministeri de l'Interior hauria d'aclarir si en tenia coneixement i li agradaria saber quina opinió tenen l'exvicepresidenta Carmen Calvo i les "feministes" del PSOE que un policia enganyi dones per tenir-hi sexe.