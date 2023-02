La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

La Ministra d'Igualtat, Irene Montero , confia a assolir un acord amb el PSOE per reformar la llei del 'només si és sí', malgrat l'existència d'una "discrepància forta" entre els socis de Govern, però ha descartat dimitir si aquest acord no es produeix.

"La meva obligació és donar la cara i és ser-hi per intentar protegir el principal avenç feminista en aquests 20 anys. La meva funció és aquesta", ha destacat la ministra en una entrevista a RNE.

La titular d'Igualtat ha assegurat "no posar límits" a l'hora de negociar l'acord i ha expressat la confiança en l'acostament de postures. "Confio perquè hem mantingut negociacions molt difícils i no hi ha hagut llei feminista en què no hàgim tingut discrepàncies i, al final, hem arribat a acords i esperem que ara les resolguem".

Amb aquesta finalitat, ha explicat que "les converses són múltiples" per aconseguir "donar una resposta unitària", tot i que ha declinat donar-ne detalls. El que sí que ha insistit és en la voluntat d'Unides Podem a no renunciar a posar el consentiment al centre i no ha rebutjat la possibilitat d'elevar penes. "Es poden canviar o pujar però això no ha de canviar la definició d'agressió sexual", ha afegit.