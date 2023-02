Pedro Sánchez al partit de bàsquet - TWITTER

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha participat aquest divendres en un partit de bàsquet amb jugadors amb cadira de rodes i tots han vestit la samarreta amb el número 49 per defensar la reforma d'aquest article de la Constitució i eliminar, així, el terme 'disminuït'.

"Aquest matí hem lluït amb orgull el 49 a la samarreta. Lliçó de bàsquet però, sobretot, lliçó de vida" , subratlla Sánchez en un missatge a Twitter recollit per CatalunyaPress , acompanyat d'un vídeo en què se'l veu "veient unes cistelles" amb la secció de bàsquet amb cadira de rodes de la Fundació FDI Villa de Leganés i l'IMF Smart Education Getafe BSR.

"Acabo d'acabar un partit amb aquests grans jugadors amb cadires rodes, persones que treballen cada dia, que se superen com els 4 milions d'espanyols i espanyoles amb algun tipus de discapacitat", explica Sánchez en un altre vídeo.

Segons assenyala el president del Govern, les administracions poden fer "moltíssim més per integrar la realitat de la discapacitat" i ha destacat com ho han fet a l'àmbit de l'esport, a través de la Llei de l'Esport, "pionera en la integració de la discapacitat".

Tot i que ha precisat que encara queden "tasques pendents" com "reformar l'article 49 de la Constitució" que utilitza el terme 'disminuïts' per referir-se a les persones amb discapacitat. Per això, ha subratllat que "el Govern d'Espanya ha proposat una reforma d'aquest article, en línia amb el que marquen les Nacions Unides" i ha mostrat el desig que aquesta demanda de les organitzacions de la discapacitat "vegi la llum aviat a les Corts Generals".