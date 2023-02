L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont @ep

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisat aquest divendres que la seva extradició a Espanya "no arribarà" i ha acusat d'enganyar els ciutadans que la veuen a prop, en paraules.

"Van passant els anys i l'extradició que tothom anuncia i tothom promet no arriba mai. Saben que no arribarà, de manera que per respecte als seus ciutadans haurien de deixar d'enganyar" , ha sostingut en un fil de Twitter recollit per Europa Press arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Segons Puigdemont, la batalla "no és per l'extradició" i sí pels drets polítics, i creu que evitar l'extradició és un pas necessari per culminar-la.

"Ignorar aquest enfocament ha fet caure en l'error molta gent. No ho han entès mai", ha apuntat l'expresident català, després d'opinar que s'ha fet el possible acusar-los de cercar beneficis personals.

Tot i això, creu que ara "no només tenen dificultats per mantenir la persecució a Europa sinó que des d'Europa els parlen, per primera vegada, de 'grup objectivament identificable', i els diuen, amb tota claredat, que el TS no tenia competència per a jutjar els presos polítics".