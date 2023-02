El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El PSOE ha decidit posposar la presentació de la proposició de llei per reformar la llei del 'només sí que és sí' anunciada per l'ala socialista de l'Executiu. D'aquesta manera pretén esgotar --almenys durant aquest cap de setmana-- la negociació amb el seu soci de coalició Unides Podem, que de moment no accepta la fórmula que proposa el PSOE.

Al llarg d'aquests dies, la part majoritària del Govern ha traslladat diverses vegades que presentarien una proposició de llei al Congrés per corregir la llei encara que no arribessin a un punt de trobada amb els seus socis morats. A més, apuntaven que ho farien de forma imminent, aquesta mateixa setmana.

Tot i això, el registre d'aquesta iniciativa no es va produir al llarg d'aquest divendres, de manera que queda per endavant un cap de setmana en què previsiblement continuaran les negociacions per tancar el text.

QÜESTIONS TÈCNIQUES

Aquest mateix divendres s'han pronunciat diverses ministres socialistes. La titular d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha destacat que ja hi ha un acord "polític" i només falten per resoldre qüestions "tècniques" entre les dues formacions.

En la mateixa línia la ministra d'Hisenda i Funció Pública i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha traslladat que espera que l'acord es tanqui "com més aviat millor" i ha insistit que les qüestions "tècniques" són les que generen discrepàncies en aquest moment entre les dues formacions.

Alegria ha tornat a remarcar que l'aplicació de la llei ha provocat efectes "absolutament indesitjats" que han obert les cicatrius i les ferides de les víctimes d'agressions sexuals, cosa que "no es pot consentir", segons ha subratllat.

ALMENYS 400 REDUCCIONS DE CONDEMNES

Dilluns, la portaveu del PSOE ja va anunciar que presentarien "com més aviat millor" aquesta proposició de llei per tancar així la porta als efectes indesitjats de la llei, que avui ja ha provocat almenys 400 reduccions de sentències a condemnats per delictes sexuals.

Ha indicat a més que ho farien independentment que hi hagués acord amb Podem i en la mateixa línia, fonts del PSOE han precisat que registrarien al Congrés la iniciativa legislativa "en un termini molt immediat".

L'endemà fonts de l'Executiu donaven per fet que es produiria un acord entre els socis de manera imminent i fins i tot van arribar a precisar que se signaria aquesta mateixa setmana. Ja en aquell moment sostenien que la complexitat estava a trobar la solució tècnica i no a la voluntat política ja que tots dos coincideixen a mantenir el consentiment al centre de la llei i evitar els efectes indesitjats, segons han indicat.

LA PROPOSTA DE JUSTÍCIA

El Govern està negociant a partir d?una proposta elaborada pel Ministeri de Justícia que pretén recuperar les penes de l?anterior Codi Penal per evitar les rebaixes als condemnats.

El departament que dirigeix Pilar Llop proposa tornar a penes d'entre 1 i 5 anys quan hi hagi violència, intimidació o s'hagi anul·lat la voluntat de la víctima i d'entre 6 i 12 anys en aquests casos quan l'agressió sexual sigui amb penetració.

En els supòsits en què hi hagi agreujants també demana tornar a les penes anteriors d'entre 5 i 10 anys en cas que no hi hagi penetració i d'entre 12 i 15 quan sí que n'hi hagi. La proposta és extensible als casos en què la víctima sigui menor.

El mateix text, segons va publicar la Cadena SER, admet que persegueix "sancionar en els mateixos termes que eren castigats abans" les agressions sexuals en què hi hagi violència, intimidació o s'hagi anul·lat la voluntat de la víctima.

NO TOCAR LA DEFINICIÓ D'AGRESSIÓ

Per part seva, la impulsora de la llei, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, també es va mostrar confiada a assolir un acord amb el PSOE i ha assegurat que no posa límits a l'hora de negociar.

Montero ha explicat aquest divendres que "les converses són múltiples" per aconseguir "donar una resposta forta i unitària", tot i que ha declinat donar-ne detalls. També ha reconegut, com “un escenari possible” que el PSOE decideixi aprovar una reforma sense comptar amb Unides Podem.

Tot i això, ha admès l'existència de diferències (amb el PSOE) sobre "com reformar la llei i si es pot mantenir el consentiment com a eix del codi penal". Montero no es va negar a elevar les penes al Codi Penal tot i que ha precisat que "això no ha de canviar la definició d'agressió sexual".

Finalment ha recordat que cap reforma penal "evitarà les rebaixes de penes", però tot i així, ha indicat que "a petició del president" està disposada "a fer el necessari, però sense tocar la definició d'agressió".