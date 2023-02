La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha demanat responsabilitat i “alçada de mires” a Junts. | FOTO: @EP

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , ha demanat responsabilitat i "alçada de mires" a Junts perquè donin suport als Pressupostos per al 2023 perquè, segons ella, el projecte pressupostari recull fins al 79% de les seves propostes .

En una entrevista publicada pel diari 'La Vanguardia', Vilagrà ha avisat que l'acord aconseguit dimecres amb el PSC per aprovar els comptes és puntual, i en cap cas " un pacte de legislatura".

Sobre l' Aeroport de Barcelona-El Prat --una de les condicions del PSC per recolzar el projecte pressupostari--, Vilagrà ha assegurat que els dos partits coincideixen que "ha de ser un veritable 'hub' internacional ", en què es modernitzi i en què guanyi capacitat.

Preguntada per si creu que sense pressupostos hi hagués hagut eleccions anticipades a Catalunya , ha dit que " no és automàtic ", tot i que ha afegit que tenir uns comptes reforça les polítiques que vol impulsar el Govern, i que en aquesta ocasió aporten 3.800 milions d'euros addicionals .

Sobre la relació amb el partit de Salvador Illa després de l'acord, ha explicat que estan "llunys pel que fa al model de país i pel que fa a com resoldre el conflicte polític".

Ha considerat que cal treballar per un acord de claredat i establir unes condicions per a un referèndum d'autodeterminació , un "pas" que li agradaria que donessin els socialistes perquè, segons ella, en ponències polítiques anteriors havien defensat aquesta opció.

UN REFERÈNDUM "TARDA O D'HORA"



"El conflicte polític s'ha d'acabar votant en un referèndum pactat . Tenim diferents criteris amb l'altra banda de la taula, amb l'Estat, però tenim molt clar que tard o d'hora hi ha d'haver un referèndum pactat", ha afegit.

En preguntar-li si hi ha possibilitat que es reuneixi la taula de diàleg el 2023, ha respost que “la cita que no es va donar a finals de l'any passat és un incompliment ”, encara que ha destacat els avenços que la derogació de la sedició ha suposat. -en les seves paraules-- per a la desjudicialització .

"LA JUDICATURA ESPANYOLA ESTÀ EN UNA CRISI PROFUNDA"



Per Vilagrà , “la judicatura espanyola està en una crisi profunda de legitimitat per la politització i fan un pols al Govern de l'Estat ”.

I en ser preguntada per si ERC tornarà a investir el president del Govern , Pedro Sánchez , per evitar un govern del PP , ha avisat que el seu partit no dóna " cap investidura de forma gratuïta ", i que volen treballar la possibilitat d'un referèndum pactat.