El President de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al alcaldable de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. | @ep

Més de 500 milions per a la ciutat, dels quals 355 son inversions directes en infraestructures i equipaments. És el saldo positiu per a la ciutat de Barcelona que suposaria l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que per l’alcaldable d’Esquerra, Ernest Maragall, suposen una concreció “molt evident de resultats tangibles per a la ciutat”. És per això que Maragall s’ha mostrat “sorprès i estranyat” pels “anuncis de Junts, que que manifestat sense embuts que està en contra del pressupost”. “Estar en contra d’aquest pressupost significa estar en contra de l’interès general de Barcelona”, ha manifestat Maragall.

El republicà ho ha afirmat aquest matí acompanyat del President de la Generalitat, Pere Aragonès, des de l’estació de FGC de Gràcia, un dels punts que rebrà major inversió dels comptes catalans amb la connexió amb Plaça d’Espanya. “Una obra important, que connectarà dos nuclis de la ciutat i que serà una infraestructura de primera fila a Barcelona”, ha detallat el republicà.

Maragall ha afirmat que Esquerra Republicana tractarà de “convèncer i arrossegar, al Parlament i també a la ciutat, perquè predomini el sentit comú i el respecte a l’interès de la ciutadania de Barcelona”. El republicà ha explicat que el seu partit treballarà per assolir “alguna mena d’acord” amb els partits polítics que, actualment, es mostren contraris als pressupostos. En aquest sentit, ha acusat Junts d’actuar en base a “interessos de partit”.

Maragall i Aragonès han assistit també aquest matí a la Jornada d’Idees d’Esquerra Barcelona a Gràcia. El partit ha realitzat trobades simultànies arreu de la ciutat per trobar-se amb entitats i veïnat i recollir les seves demandes i propostes, per tal d’incorporar-les al programa electoral de les properes eleccions municipals, i en les quals han participat 130 entitats i 300 persones.

A banda de la nova connexió de l'estació de ferrocarrils de Gràcia amb Plaça Espanya també s'han anunciat més millores:

En clau sanitaria: l'ampliació de l’Hospital del Mar i Hospital de Sant Pau. 9 milions pel Parc Sanitari Pere Virgili i prop de 6 a la Vall d’Hebron i al seu institut de recerca.

En clau d'infraestructures: obres per valor de 45 milions en escoles i instituts de la ciutat. A més, es posarà en marxa la construcció de l’Institut Vallcarca. També s'amplia la dotació pels consorcis de salut, educació i serveis socials que operen a la ciutat.

Pel que fa l'habitatge: l'augment de la dotació per a polítiques d’habitatge, per exemple comprant 20 habitatges al Carrer Sigüenza a més de desplegar ajudes al lloguer.