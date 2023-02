Salvador Illa aquest dissabte a Molins de Rei (Barcelona). | @ep

El líder del PSC , Salvador Illa , ha assegurat que la remodelació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat per augmentar la seva capacitat es durà a terme, tal com preveu estudiar l'acord de Pressupostos assolit dimecres entre el Govern i el PSC . "Ho complirem", assegurava el líder socialista.

Ho ha fet en declaracions aquest dissabte a Molins de Rei. Illa ha considerat que la reforma de l'aeroport és "una de les decisions més transcendentals i més determinants que s'han d'abordar en els propers mesos i anys, perquè afecta el cor de l'economia de Barcelona, Catalunya i Espanya ".

Ha recalcat que l'acord pressupostari inclou que "cal augmentar la capacitat de les 70 operacions per hora actuals a 90 " i que, per tant, s'estudiaran les possibilitats tècniques per aconseguir-ho. Segons Illa, l'augment de la capacitat de l'aeroport "s'aconsegueix ampliant la tercera pista ", però ha reiterat que s'estudiaran altres alternatives .

En resposta a les declaracions d'aquest dissabte de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , en què ha assegurat que l'ampliació de la infraestructura no es durà a terme, Illa ha dit que “ no està bé ser tan categòric a algunes coses ”. Ha recordat que l'objectiu del PSC amb l'acord pressupostari era desencallar projectes que estaven encallats a Catalunya i ha assegurat que es complirà: “Ho respectarem, estic segur que ERC ho respectarà ”.