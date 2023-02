El president de la Generalitat, Pere Aragonès. | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat que un tripartit a Catalunya després de l'acord amb el PSC pels Pressupostos del 2023 "no té cap mena de viabilitat".

"Pensar que hi pot haver un govern conjunt mentre el PSC segueixi negant el dret a decidir no té cap mena de base", ha defensat Aragonès en una entrevista al diari 'Ara'.

També ha recalcat que l'acord pressupostari amb el PSC no facilita els pactes amb l'Executiu central : “No té res a veure una cosa amb l'altra”.

Per Aragonès , finalment s'ha posat " la responsabilitat de país per davant ", cosa que segons ell és positiva en tractar-se d'un pressupost que permet incrementar la despesa un 10,7%, l'augment més gran dels darrers 17 anys.

Ha defensat que el seu Govern és " més sòlid que mai i en aquests quatre mesos han passat moltes coses, tant a Catalunya com a la resolució del conflicte polític, on hi ha hagut avenços", cosa que facilita arribar a altres acords, ha dit.

Preguntat per l' Aeroport de Barcelona-El Prat , ha assegurat que l'objectiu compartit és "que tingui moltes més connexions intercontinentals ", cosa que requereix un debat tècnic per garantir la preservació del medi ambient i que no s'ha fet bé fins ara. dit textualment.

RECONEIXER LA REFORMA DEL CODI PENAL



Sobre les declaracions al novembre del líder d' ERC, Oriol Junqueras , en què va vetar el PSC com a soci per als comptes , ha assegurat que des de llavors "hi ha hagut moltes declaracions, però també moltes decisions" i que seria injust no reconèixer la importància de la reforma del Codi Penal .

Pel que fa a les posicions de la CUP i Junts respecte als Pressupostos , ha dit textualment que la CUP va dir des del primer moment que no estava interessada i que, en el cas de Junts , “poden donar suport a aquests pressupostos, una altra qüestió és que vulguin”, recalcant que el projecte inclou moltes demandes del partit.

"TORNAR A SITUAR LA DEMOCRÀCIA AL CENTRE"



Ha destacat que la seva proposta és “ tornar a situar la democràcia al centre ”, un referèndum amb resultat aplicable i acompanyament internacional, i que per això proposa un acord de claredat.

Preguntat per si la mesa de negociació amb el Govern es reunirà aquest 2023, ha considerat que dependrà de la " força " de l'independentisme i ha apostat textualment no només per conservar-la, sinó per incrementar-la durant tot el cicle electoral.

En preguntar-li si el 'procés' ha mort , ha avisat que la lluita independentista està més viva que mai i que prova d'això és que els partits parlen sobre això, "des de Sánchez a Feijóo , senyal que està molt més viu del que volen".