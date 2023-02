El líder del PSC, Salvador Illa, ofereix una roda de premsa sobre la negociació dels Pressupostos catalans 2023 al Parlament, el 26 de gener del 2023, a Barcelona. | @ep



El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha afirmat que el que han fet des del seu partit és exercir la seva " responsabilitat amb aquest horitzó de política útil i d'intentar governar des de l'oposició".

En una entrevista a 'El Periódico', ha defensat que tant el Govern com el PSC són " prou madurs " perquè es compleixi l'acord de Pressupostos per al 2023 signat aquest dimecres.

"Els Pressupostos són una oportunitat de recursos que demano que el Govern gestioni amb eficàcia i eficiència d'acord amb els compromisos segellats", ha afegit.

Ha assegurat que ell està construint una alternativa a un Govern que creu que " no té un enfocament adequat ", i que els Pressupostos poden ser una degustació d'aquesta manera de fer les coses, segons les seves paraules.

Segons ell, seria millor si Catalunya “ tingués un Govern estable amb suport parlamentari suficient ” i que és una decisió que li correspon prendre al president de la Generalitat, Pere Aragonès , però ha dit textualment que ells seran lleials.

DESCARTA UN TRIPARTIT



Ha descartat que s'estigui construint un nou tripartit entre ERC, PSC i els comuns, ja que, segons la seva opinió, les tres formacions polítiques estan “ en un moment diferent ”. En preguntar-li sobre si hi haurà partides pressupostàries explícites per als acords en infraestructures, Illa ha respost que es veurà que aquests projectes " tiren endavant en els termes acordats ".

DEFENSA QUE L'AEROPORT TINGUI DUES PISTES LLARGUES



El líder dels socialistes ha assenyalat que l' Aeroport de Barcelona-El Prat ha d'“operar amb les restriccions per no perjudicar la qualitat de vida dels veïns i respectant la normativa mediambiental”. Tot i així, ha apuntat que per guanyar capacitat aeroportuària es necessiten avions que fan vols de llarg radi , els quals “tenen uns requisits tècnics que fan que els aeroports hagin de tenir dues pistes llargues ”.

RENDA BÀSICA UNIVERSAL



Per a Illa, "no és moment de destinar 40 milions a fer una experimentació " amb la renda Bàsica Universal a la Llei d'Acompanyament com vol el Govern perquè, segons la seva opinió, cal fer front a la inflació . Sobre les cessions que ha fet el PSC per a l'acord, ha dit que faran una proposta per la via parlamentària "perquè tothom es pronunciï" sobre que el CEO depengui del Parlament de Catalunya , i ha afirmat que cal revalorar les delegacions territorials.