El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares. | @ep

El ministre d'Afers Estrangers del Govern, José Manuel Albares , ha defensat una millora en les relacions entre Espanya i el Marroc basada, segons ell, en el diàleg polític reforçat i el respecte mutu : "El que expliquen són els resultats. Estem millor".

Ho ha defensat així en una entrevista al diari 'La Vanguardia', la setmana després de la cimera entre els dos països a Rabat , amb dotze ministres del Govern de Pedro Sánchez i sense el rei Mohammad VI.

En preguntar-li textualment si una reunió d'alt nivell amb el Marroc sense la presència del rei Mohammad VI és una bona cimera, ha respost que " mai hi ha hagut tants ministres espanyols i marroquins a banda i banda de la taula ", destacant que va reunir 28 ministres a total.

Ha assegurat que el rei del Marroc " s'ha implicat personalment en la preparació de la reunió " i que, segons ell, Pedro Sánchez , és probablement el cap de Govern espanyol en democràcia que més vegades ha vist el rei del Marroc.

També ha destacat que Sánchez ha rebut a Rabat una invitació per a una futura trobada amb Mohammad VI per a la qual encara no hi ha data fixada, i que “ segons el comunicat de la Casa Reial serà aviat ”.

Per ell, la situació entre els dos països ha millorat perquè les relacions comercials també ho han fet, perquè han augmentat les possibilitats d' inversió en l'àmbit ferroviari , en el cicle de l'aigua , en el sanejament i en el sector agroalimentari i perquè la “presència de l' ensenyament de l'espanyol a les escoles marroquines ” també és més gran, entre altres motius.

DUANES DE CEUTA I MELILLA



D'altra banda, ha detallat que s'ha pactat un calendari que es desplegarà de manera gradual per posar en marxa les duanes de Ceuta i Melilla : "No volem allaus, no volem tornar a viure escenes indignes per a la relació entre els dos països".

Preguntat pel Sàhara Occidental , ha respost que "la solució no la imposarà Espanya", sinó que la proposarà l'enviat personal del secretari general de les Nacions Unides, Staffan de Mistura, a qui ha definit com un gran diplomàtic que compta amb el suport del Govern.

I en preguntar-li per si hi ha competició entre Itàlia i Espanya per l' energia a Europa , ha remarcat que " Espanya és part de la solució perquè Europa no torni a estar sotmesa a un xantatge energètic, vingui d'on vingui", i ha destacat la important capacitat de regasificació de gas natural liquat d'Espanya, referint-se a la planta de Barcelona com a exemplar i vital per a Europa.

Sobre la guerra a Ucraïna , Alabres ha avisat que pot ser llarga perquè el president rus , Vladímir Putin , " ha deixat clar que no vol donar cap oportunitat a la pau " , davant del que Europa mantindrà el ferm propòsit de seguir ajudant Ucraïna , ha dit.