La presidenta de Junts , Laura Borràs, ha acusat aquest diumenge el Govern de " trencar la unitat de l'independentisme per pactar amb l'Estat ", després de l'acord que van assolir el Govern i el PSC dimecres per aprovar els Pressupostos del 2023.

En declaracions als periodistes a Molins de Rei (Barcelona), ha assegurat que aquests " no són els Pressupostos que ajudaran aquest país a tenir un horitzó de progrés i de democràcia ".

Ha considerat que el fet que el Govern hagi pactat amb el PSC és una actitud que afebleix l'independentisme "perquè emet el missatge interior i exterior de rendició, d'oblit i que aquí ja no passa res".

"Un Govern que iniciava un camí cap a la independència i que es troba virant cap a un autonomisme complaent, i aquí no trobessin Junts", ha afegit.

En aquesta línia, ha considerat que l'acord pressupostari és "una evidència que hi havia un acord a Madrid , a Barcelona , i ara aquest acord també és al Parlament ".

VEU AL GOVERN "VIRANDO CAP A UN AUTONOMISME COMPLACIENT"



Preguntada per si Junts votarà a favor o en contra dels comptes, ha respost que és un escenari previsible: “Se'ns pot demanar tota la responsabilitat perquè som responsables, però qui ha trencat els acords i no ha complert els compromisos que havia contret no és Junts , sinó el Govern ”.