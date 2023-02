El president d?ERC, Oriol Junqueras, en una atenció a mitjans. | @ep

El president d' ERC, Oriol Junqueras , ha considerat que els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 " són tan bons " que tots els partits polítics haurien d'aprovar-los al Parlament.

D'aquesta manera, ha cridat que " tots els altres demòcrates i autodeterministes se sumin " a l'acord aconseguit dimecres entre el Govern i el PSC per aprovar els comptes.

"Són tan bons per al país que fins i tot el partit socialista ha decidit votar-los", ha aclarit.

Ha defensat que "és bo que hi hagi 3.700 places consolidades en l'àmbit de la salut ; és bo que hi hagi 6.800 places noves en l'àmbit de l'educació , i que hi hagi 680 milions d'euros destinats a les polítiques industrials ", per això ha reiterat que totes les formacions haurien de votar a favor.

Ha recordat que els Pressupostos compten amb el suport dels sindicats, els empresaris , de la taula del tercer sector i les entitats socials i culturals, i ha asseverat que si els partits " no recolzen aquests pressupostos significa que no recolzen " totes aquestes entitats .

Respecte a una possible esmena a la totalitat dels comptes per part de la CUP i Junts , ha respost que des d' ERC respectaran les decisions que prengui qualsevol formació, i ha insistit: “S i es decideixen a donar suport a aquests Pressupostos que són tan bons, nosaltres sempre els acollirem amb els braços oberts ”.