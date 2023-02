El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, clou la 26a Intermunicipal del Partit Popular. | @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat aquest diumenge que el cap de l'Executiu i els seus socis han perdut el " pols " de la societat i estan " nerviosos " mentre que el PP és el partit "més semblant a Espanya " i circula pels "carrils centrals, on va la majoria dels ciutadans". Davant d'aquest context favorable, ha demanat un PP de majories en els comicis del 28 de maig que obri el camí per fer fora de Moncloa Pedro Sánchez , a qui ha aconsellat anar-se'n i convocar eleccions si els seus socis no el deixen governar.

Així s'ha pronunciat a la cloenda de la XXVI Intermunicipal del PP que s'ha celebrat al Museu de les Ciències Príncep Felip a València , davant més de 4.000 càrrecs i afiliats del partit, segons fonts de la formació. Per segon dia consecutiu, els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy han acompanyat el president del PP en aquest conclave, al qual han acudit també els barons territorials del partit.

Feijóo -que va sopar ahir a la nit amb ells a València també- ha agraït als dos expresidents del Govern el seu " compromís " i " suport " i ha posat en valor els seus 15 anys al capdavant d'Executius d'Espanya, en què es van superar les crisis de els 90 i del 2011, i es va construir "un gran país" amb una "agenda de canvi i modernització".

Fonts del PP admeten que la imatge d'unitat que surt de València és fonamental en clau interna, perquè insufla ànims a la formació a tots els racons d'Espanya, però també ho és davant les properes cites electorals perquè els espanyols poden percebre el PP com la única alternativa. " No s'havia vist una foto semblant en una dècada ", sentencia un president del PP, que no amaga l'eufòria que envolta ara els populars davant la pròxima cita amb les urnes.

Després d'assegurar que "l'important" no és com un passa a la història sinó com deixa el país , Feijóo ha reclamat majories suficients a les eleccions del maig perquè " faciliten un millor Govern " i permeten "practicar una millor política" .

I al final, ha prosseguit, el poble té així a qui demanar responsabilitats perquè aquest partit és l'elegit per “donar la cara cada dia i prendre decisions”. En aquest punt, ha deixat anar el següent missatge a Pedro Sánchez si els seus socis no el "deixen governar": " Aneu-vos i convoquem una altra vegada ".

El líder del PP ha afirmat que ell no renuncia que Espanya " tingui un Govern millor " i s'ha mostrat convençut que així serà perquè no li agrada " parlar per parlar ". "Podem guanyar perquè mai no he vist tan nerviosos", ha manifestat.

És més, ha dit que els adversaris del PP "a un ia l'altre costat estan fent coses força rares", en un moment en què Vox es planteja que el catedràtic i exlíder del PCE, Ramón Tamames, pugui encapçalar la seva segona moció de censura contra Pedro Sánchez.

Després de criticar que Sánchez convertís el duel parlamentari del Senat en un "debat sobre l'estat de Feijóo", ha assenyalat que això és degut al seu " nerviosisme " perquè "sap" que el PP "lidera les enquestes" .

Segons la seva opinió, part dels "problemes dels socis i les coalicions és que segueixen basant-se en un anacronisme i revengisme impropi", atès que els espanyols no estan "enfrontats entre si". "Ningú, ni tan sols l'actual president, pot atemorir Espanya perquè governi el PP", ha proclamat.

"I per què estan tan nerviosos? Perquè mentre Sánchez i els seus estan més lluny de la gent, nosaltres cada cop estem més a prop de la gent. Mentre han perdut el pols de la societat, nosaltres som el partit més semblant a Espanya i avui sortirem d'aquí endollats amb aquest compromís".

Segons Feijóo, "la credibilitat" de Sánchez "està com està", de manera que ja només pot "organitzar xous" o "partides de petanca". "Alguns ja estan tan fora de la realitat que van pel carrer com per un decorat i utilitzen la gent com a figurants de ficció", ha manifestat.