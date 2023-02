El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López i la secretària d'Igualtat del PSOE, Andrea Fernández, durant una roda de premsa després de registrar telemàticament una proposició de llei per a la reforma de la Llei de Llibertat Sexual - Gustavo Valiente - Europa Press

La reforma del PSOE a la Llei del 'només sí és sí' torna a la forquilla de penes, d'un a cinc anys, que es recollien per a les agressions sexuals al Codi Penal el 2010, l'última reforma que va patir aquest text abans de tornar a canviar amb la norma impulsada pel Ministeri d'Igualtat.

Fa tretze anys, el Codi Penal distingia entre abús i agressió sexual i, per a aquesta última, que definia com a "atemptat contra la llibertat sexual d'una altra persona, utilitzant violència o intimidació" recollia penes de presó entre 1 i 5 anys. A més, i segons recollia a l'article 179, quan l'agressió sexual consistia en "accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies", aquestes penes s'elevaven a entre 6 i 12 anys de presó.

Els socialistes volen recuperar ara aquestes forquilles amb la proposta de llei registrada aquest dilluns al Congrés, modificant la Llei del 'només sí és sí' que per a aquest delicte determina una pena màxima de quatre anys.

El principal partit al Govern manté la redacció dels dos primers punts redactats per Igualtat, que assenyalen que “només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona" i que "es consideren en tot cas agressió sexual els actes de contingut sexual que es facin emprant violència, intimidació o abús d'una situació de superioritat o de vulnerabilitat de la víctima, així com els que s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit o de la situació mental de les quals s'abusés i els que es realitzin quan la víctima tingui anul·lada per qualsevol causa”.

Però sí que inclou un nou tercer punt per incloure que "si l'agressió s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat, el seu responsable serà castigat amb pena d'un a cinc anys de presó".

VIOLACIÓ AMB VIOLÈNCIA



El PSOE també posa el focus en la violència per modificar l'article 179. Si a la Llei del 'només sí és sí' es recull una pena de quatre a dotze anys per a les agressions amb penetració (violació), els socialistes volen afegir que a el cas que aquesta violació inclogui violència i intimidació, aquesta forquilla de penes sigui de 6 a 12 anys, com el 2010.

Tal com han explicat fonts de Justícia, aquesta modificació es fa reconeixent la violència i la intimidació com un subtipus dins del tipus penal bàsic de l'agressió sexual. D'aquesta manera, no es torna a distingir entre abús i violació i tampoc no es toca el consentiment perquè, segons ha explicat, amb els dos primers punts recollits a l'article 178 ja es determina que qui provi violència no haurà de provar consentiment.

En el cas dels agreujants, el PSOE també torna al Codi Penal anterior a la Llei del 'només sí és sí' , encara que adaptant-se a la proposta que ara fa en distingir agressions sexuals amb violència o sense.

Així, manté les forquilles d'Igualtat --de 2 a 8 anys i de 7 a 15 anys, en els casos d'agressió sexual amb penetració o sense, respectivament-- i recupera les forquilles existents al Codi Penal anterior al 'només sí que és sí', de 5 a 10 anys i de 12 a 15 anys, per als nous subtipus que proposa ara: agressions sexuals amb violència, amb penetració o sense.

CANVIS EN RELACIÓ ALS MENORS



Aquestes són les modificacions que no han permès l‟acord entre els dos socis del Govern. Tot i això, segons han assenyalat fonts de Justícia, sí que s'ha aconseguit unanimitat en altres mesures que el PSOE ha inclòs en la proposició de llei que ha registrat al Congrés. Una té a veure amb un ajust en la responsabilitat penal dels menors.

El Ministeri de dirigeix Pilar Llop ha explicat que s'han ajustat les penes perquè hi havia casos en què els menors rebien penes més grans que els adults, cosa inconstitucional. També s'ha acordat incloure entre els agreujants de parentiu els cosins.

PARARA LA REBAIXA DE CONDEMNES?

Jutges i fiscals veuen "una mica absurd" que el PSOE proposi una reforma del 'només sí és sí' que torna a les penes de la normativa anterior, en haver estat derogada aquesta per la norma impulsada per Igualtat, i han avisat que no evitarà que es produeixin més rebaixes de penes. En concret, el president del Fòrum Judicial Independent (FJI) , Fernando Portillo, ha descartat valorar si la reforma proposada pel PSOE suposa un encert, però ha alertat que aquesta reforma "només es podrà aplicar als fets comesos posteriorment a la seva entrada a vigor" , per la qual cosa podran produir-se rebaixes de delictes anteriors a això.

En la mateixa línia, el portaveu de l' Associació de Jutges Francisco de Vitoria , Jorge Fernández Vaquero, ha advertit que és "absolutament incert" que amb aquesta proposta de reforma s'evitaran les rebaixes de penes, com han defensat els socialistes. "Si la finalitat és endurir les penes, ho aconseguiran. Si el que es vol és evitar rebaixes de condemnes, no ho evitaran", ha reiterat. Segons la seva opinió, la proposta de reformar la norma suposa "quedar en la mateixa situació que abans", cosa que resulta "incomprensible llevat que s'estigui assumint que no es volia aprovar el que van aprovar".

Per Fernández Vaquero, això demostra "incompetència" per part del Govern ja que "bastava comparar" els números de les forquetes de penes de la llei per verificar que hi havia rebaixes de les penes mínimes. En aquest sentit, ha assenyalat que "no sempre la pena més dura és la més proporcional" i ha recordat que "veus del camp del dret penal" advertien abans del 'només sí és sí' que les penes per a aquests delictes "eren massa elevades ".

"ÚS PERVERTIT" DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA



D'altra banda, ha manifestat la seva preocupació per l '"ús pervertit" de la iniciativa legislativa , la via per la qual s'ha presentat la proposta del PSOE, i ha avisat que aquestes proposicions estan pensades per ser dutes a terme per grups parlamentaris" per pròpia iniciativa". "Això és evidentment promogut pel Govern", ha lamentat, per afegir que l'Executiu utilitza les proposicions de llei de "manera espúria i torticera".

Respecte d'això, l'experta en dret penal de la jutgessa i jutge per a la democràcia , Concepción Roig, que ha assenyalat a la unificació de l'abús i l'agressió en la redacció de l'actual normal i els amplis marcs penals com a "errors de la llei" , ha rebutjat que s'utilitzi la proposició de llei per dur a terme la reforma del Codi Penal, més quan afecta delictes "de tanta transcendència" , com és el cas.

"Això ha de ser objecte d´una anàlisi amb deteniment i en profunditat, no en el marc d´aquest clima que s´ha creat", ha sentenciat Roig, que ha recalcat, a més, que ni la llei anterior ni la reforma proposada ara pel PSOE elimina el consentiment de l'”eix central”.

En aquest context, Portillo, de l'FJI, ha recolzat que la reforma de textos legislatius "tan importants" com el Codi Penal s'ha de fer "amb totes les cauteles possibles".

El fiscal Salvador Viada, de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF), ha qualificat, per part seva, aquesta pràctica com una "dolenta tècnica legislativa" perquè evita que els organismes consultius "pugin informar sobre la qualitat de la llei". Aquesta manera "precipitada" és, al seu parer, "un despropòsit".



Més enllà d'això, Viada ha titllat la reforma de la llei del 'només sí és sí' com "un viatge d'anada i tornada sense gaire sentit" si es fa amb la proposta del PSOE perquè el resultat "s'assemblarà molt a l'anterior normativa”. "És absurd rectificar per això", ha dit.

"El Codi Penal s'hauria de tocar molt poc. Perquè se sàpiga si una norma és bona o malament és millor deixar passar temps, uns anys. Aquí no s'ha deixat temps perquè els tribunals generin jurisprudència i interpretin preceptes", ha postil·lat.

Tot i això, considera "lògic" que en la proposta del PSOE s'introdueixi el "concepte de violència i intimidació com a agreujant, com estava abans", i es "distingeixin així conductes més greus d'altres menys greus". Alhora, ha insistit que aquesta reforma no evitarà la rebaixa de penes.