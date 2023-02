La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret / @EP

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret , ha explicat que destinaran 15 milions d'euros a desenvolupar i consolidar les delegacions catalanes a l'exterior als Pressupostos, un milió i mig més en relació amb l'anterior, amb la voluntat de fer "plenament operatives" les set que encara no ho estan del total de 20 obertes.

"Quan s'acabi l'any, tindrem més delegacions que mai en funcionament", ha recalcat aquest dilluns en la seva compareixença al Parlament per desgranar les partides pressupostàries del departament.

Segons Serret, aquest any posaran en marxa les set delegacions que encara no estan plenament operatives i estudiaran, d'acord amb les prioritats del pla estratègic d'Acció Exterior , allò que consensuïn amb tot el Govern, els departaments i les entitats que fan acció exterior “si i quins cal obrir en el futur”.

I és que, ha apuntat, és prioritari per al Govern el desenvolupament i consolidació de totes les delegacions a l'exterior, i per això veu necessari que la del Japó, Andorra, Corea del Sud, el Brasil, el Senegal, Sud-àfrica i la del Con Sud estiguin totalment operatives perquè sigui "útils".

"El que no transforma ni genera més credibilitat en projectes de país són anuncis buits i especulacions. El que transforma de veritat és tenir delegacions plenament operatives, no anuncis", ha subratllat Serret, que ha acusat Junts de voler fer polèmica amb aquesta qüestió en culpar-la d'haver posat fronteres a la política exterior.

La consellera ho ha negat i ha assegurat que volen que les delegacions disposin d'”equips, recursos, seu i la capacitat d'actuació necessària per poder exercir”.

Tot això s'emmarca en un pressupost total del departament que supera els 105 milions d'euros, un increment "rellevant a nivell estratègic" del 17% respecte de l'any anterior perquè, segons ell, permet avançar en la consolidació.

COOPERACIÓ

Entre els aspectes que Serret també ha emfatitzat ha estat la partida de 47 milions que es destina a cooperació al desenvolupament, deu més que als comptes anteriors: 45 es destinaran a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i dos a la direcció general.

Tot i ser conscient de la xifra no representa el 0,7% del Pressupost que demanda el sector, ha apuntat que pressionaran "per a més, però no es pot perdre cap oportunitat", i ha afegit que treballen en un fórmula que volen que sigui consensuada per fer viable aquest percentatge sigui quin sigui el context.

Un altre eix del seu departament és situar el Govern com "un soci fiable i actiu del projecte europeu" en un any en què, ha precisat, assumiran la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrani i reprendran la seva participació en organismes com el Comitè Europeu de les Regions.

A més, destinarà recursos a apropar la realitat socioeconòmica catalana al cos consular present a Barcelona; continuaran impulsant convocatòries de subvencions per a la internacionalització d'entitats de la societat civil i ens locals, i augmentaran la dotació de convocatòria de beques perquè joves puguin fer estades de pràctiques en organitzacions internacionals.

També mantindrà la convocatòria d'ajuts per a la comunitat catalana a l'exterior, i ha anunciat que crearan un portal únic que agruparà tots els serveis que poden ser d'interès per a aquest col·lectiu.

CONFLICTE POLÍTIC

Per Serret, també han de seguir explicant que a Catalunya "hi ha un conflicte polític més viu que mai", que treballen per buscar una solució política, i que amb aquest objectiu seguiran asseguts a la taula de diàleg amb el Govern.

Així, ha reivindicat la proposta de l'acord de claredat perquè és "democràtica, inclusiva, viable i homologable a nivell internacional, ja fora s'entén perfectament, com també s'entén la negociació".

DEBAT

El diputat de PSC-Units David Pérez ha manifestat la seva satisfacció davant d'un projecte de Pressupostos que recolzaran, i en matèria d'acció exterior ha celebrat l'increment que inclou a l'àmbit de la cooperació i la solidaritat sense voler entrar “en baralles i debats estèrils sobre altres aspectes.

Per contra, el diputat de Junts Josep Rius ha lamentat que s'aposti per un acord de claredat i una taula de diàleg que considera que no dóna fruits i perjudica l'independentisme, i ha acusat Serret de cedir davant dels socialistes davant de la seva demanda de congelar la xarxa de delegacions catalanes a l'exterior: "És un acord ferm i un error històric. No és una acció exterior en clau de país, és clau d'un conformisme autonomista que no m'agrada i al país tampoc".

Des de la CUP, el diputat Carles Riera ha assegurat que el Govern ha aconseguit "que es parli de repressió i dels excessos de l´Estat, però no que es parli de la resolució democràtica del conflicte ni en termes d´autodeterminació, referèndum ni d´amnistia" , també creu que es desaccelera l'impuls de les delegacions catalanes a l'exterior i ha criticat que no es destini el 0,7% a cooperació.

També ha lamentat que no s'assoleixi aquest percentatge en matèria de cooperació la diputada dels comuns Susanna Segovia, destacant que el seu grup va fracassar en el seu intent d'aconseguir més recursos per a aquesta partida, i malgrat considerar "necessàries" les delegacions catalanes a l'exterior , no creu que hagin d'anar al detriment del pressupost en cooperació al desenvolupament.

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha destacat que la voluntat del Govern és arribar al 0,7% en cooperació, i que per això han d'intentar que la partida sempre augmenti i blindar-la de possibles retallades, a més de defensar que el departament aposti per fer” plenament operatives" set de les 20 delegacions a l'exterior que estan obertes.

Tot i això, el diputat de Vox Jordi Terradas ha censurat que hi hagi "més ambaixades il·legals", ha criticat el model de cooperació al desenvolupament del Govern i ha carregat contra l'acord entre el PSC i ERC per aprovar els comptes.

Pel diputat de Cs Nacho Martín Blanco, és qüestionable en termes constitucionals una part important del que inclou el pressupost del Departament, ha demanat "no alimentar la ficció d'explicar al món que a Catalunya hi ha un conflicte polític" i ha lamentat el acord entre socialistes i republicans, també per la qüestió de les delegacions a l'exterior.

Segons la diputada del PP Lorena Roldán, no estan en contra que la Generalitat faci acció exterior però "el problema és perquè s'està utilitzant", criticant així les delegacions catalanes a l'exterior i que es vulgui explicar el conflicte català al món , entre altres qüestions.