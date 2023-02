Ledifici del TC. Foto: Europa Press



El Tribunal Constitucional (TC) estudiarà al Ple que comença aquest dimarts 7 de febrer el recurs (presentat el 2010) pel Partit Popular contra la llei de l'avortament del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, amb la intenció de sortejar les recusacions llançades per exdiputats populars contra diversos magistrats per poder avançar així cap al debat de fons i avalar íntegrament la llei.

El recurs, presentat ja fa més d'una dècada per 71 membres del PP, serà un dels assumptes que abordi el Constitucional al Ple d'aquesta setmana, en el marc del pla ideat pel nou president del TC, Cándido Conde-Pumpido, per desembussar el tribunal començant per donar sortida als casos més antics.

A la sessió s'estudiarà el recurs per petició del magistrat Enrique Arnaldo que, segons algunes fonts, valida pràcticament la totalitat de la llei de l'avortament (que va suposar implantar el sistema de terminis), plantejant només la seva inconstitucionalitat respecte de l'article 17 en considerar que no garanteix suficientment que hi hagi un consentiment informat per part de la dona.

A més, la ponència posa el focus sobre dues qüestions que estima constitucionals sempre que s'interpretin com proposa Arnaldo. Es tracta de l'avortament terapèutic, per fitar que el concepte de salut només es refereix a la salut física o psíquica; i de l'objecció de consciència dels professionals sanitaris, perquè abasti tots els implicats en les actuacions prèvies o posteriors a la intervenció.