El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat, per manca de justificació, l‟exclusió dels espectacles taurins de l‟àmbit d‟aplicació del Bo Cultural Jove aprovat pel Govern, que està dotat amb 400 euros anuals.

Plaça de bous d'Illescas @ep

La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat el recurs interposat per la Fundació Toro de Lidia contra el Reial Decret 210/2022, de 22 de març, pel qual s'estableixen les normes reguladores de l'esmentat bo i anul·la l'expressió "i taurins" del seu article 8.2.

Aquest precepte establia que no eren subvencionables els espectacles taurins, a més a més dels esportius, l'adquisició de productes de papereria, llibres de text curriculars, equips, programari, maquinari i consumibles d'informàtica i electrònica, material artístic, instruments musicals, moda i gastronomia.

El Suprem explica que no li competeix resoldre si els espectacles taurins són manifestacions culturals, ja que ha estat el mateix legislador qui ho ha fet en sentit afirmatiu en regular la tauromàquia com a patrimoni cultural. A això hi afegeix que el Tribunal Constitucional també ha deixat clara la naturalesa cultural dels espectacles taurins.

Amb tot, l'alt tribunal entén que ni a l'expedient ni al Reial decret mateix hi ha raons que expliquin l'exclusió. "No ens semblen vàlides a aquest efecte les que ofereix el seu preàmbul, ja que únicament diu que els espectacles taurins es fomenten a través d'altres instruments i que cada administració té capacitat per decidir lliurement els sectors o activitats d'interès o utilitat pública que fomenta i de quina manera ho fa", exposa el TS.

La sentència, ponència del magistrat Pablo Lucas, creu que aquestes explicacions genèriques són "insuficients" quan hi ha disposicions legals específiques que imposen als poders públics l'obligació d'actuar positivament en un determinat àmbit, tal com passa amb el de la Tauromàquia, amb allò que reclama "una justificació singular important prou de per què es deixen fora del Bo Cultural Jove".

"S'ADREÇA A UNA NOVA GENERACIÓ"



A més, emfatitza que "no hi ha una identitat o connexió" entre els espectacles taurins i les altres activitats que han quedat fora de l'ajuda de 400 euros "que permeti deduir la raó de l'exclusió".

El Suprem adverteix també que "la consistent en el Bo Cultural Jove té una projecció de caràcter general i, a més, es pot considerar qualificada mentre es dirigeix a una nova generació, o sigui, mira al futur representat pels joves --segons el dictamen del Consell d'Estat gairebé 500.000- perspectiva que és fonamental quan de la conservació i promoció del patrimoni cultural es tracta”.

"No hi ha, doncs, entre les actuacions ressenyades i el Bo Cultural Jove --que comporta 210 milions d'euros segons la memòria esmentada-- la proporció necessària per concloure que es dispensa a la tauromàquia un tractament equilibrat amb la significació que té reconeguda per el legislador", conclou.