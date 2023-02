El president de Junts al Parlament, Albert Batet - EUROPA PRESS

El president de Junts al Parlament, Albert Batet , ha anunciat que registren una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos del 2023, que "és sobretot una esmena a la totalitat al president Pere Aragonès".

En roda de premsa aquest dimarts a la Cambra, ha assegurat que l'executiva del partit i el grup parlamentari han acordat per unanimitat esmenar-los a la totalitat perquè considera que "no són bons per a Catalunya perquè no responen a les necessitats del país ia la seva ciutadania" .

"És una esmena a la totalitat a Aragonès per la seva deriva i perquè ha incomplert tots els acords de la seva investidura", ha subratllat.