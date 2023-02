Foto: Pixabay

Aquest proper dimecres 8 de febrer es votarà al Senat el projecte de la " Llei per a la defensa de persones informants/alertadores", que es va aprovar el setembre del 2022 passat. Tot i això, entitats expertes com WIN han advertit que si la llei es tramita sense que s'incloguin algunes esmenes, el projecte de llei podria tenir conseqüències molt negatives.

Aquesta llei serviria per donar protecció a totes les persones que donin informació sobre possibles infraccions de les empreses. Precisament, Espanya ha tornat a empitjorar el grau de percepció de la corrupció segons l'informe anual de Transparency Internacional . Amb aquesta nova llei, hauria de millorar el registre, encara que no serà senzill si tenim en compte que es pot acabar convertint en un tràmit de mínims per complir les exigències de la Unió Europea.

Anna Myers, Directora Executiva de WIN i Tom Devine, Director Jurídic del Government Accountability Project , van afirmar: “És alarmant veure que els polítics no aconsegueixen comprendre el valor i la importància de protegir els informants com una de les formes més efectives de prevenir la corrupció i identificar els abusos de poder amb prou antelació per aturar el dany. Si ho fessin, estarien lluitant perquè Espanya tingués la millor llei d'Europa. En canvi, el missatge per a la gent d'Espanya continua sent 'parla sota el teu propi risc'”.

És per això que WIN ha dirigit una carta a la Comissió Europea en què s'ha alertat d'aquest projecte llei que considera "disfuncional" i "poc clar" en aspectes sensibles. Segons el portal Xnet, algunes de les llacunes principals de la Llei són:

Protecció tan sols dels delictes "greus i molt greus", deixant de banda altres conductes com assetjament o abús de poder, malgrat que la Directiva indicava que la protecció hauria d'incloure qualsevol tipus d'amenaça o elements que perjudiquin l'interès públic.

Només protegeix els informants que segueixin els canals oficials.

No empara de les reprèlies per revelar informació que ja estigui al registre públic.

No elimina la responsabilitat penal.