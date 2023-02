Tot és Mentida - Mediaset

El principal assessor del PSOE per al Ministeri de Justícia, Francisco Javier Álvarez García , ha estat un dels principals detractors de la llei 'només sí que és sí' des que va sortir a la llum la reforma. Si escau, no carrega contra la normal per la rebaixa de condemnes, sinó per la regulació del consentiment, cosa que qualifica com a "teatre".

Aquest dimarts el catedràtic ha aparegut a 'Todo es Mentira' llançant unes declaracions prou cridaneres, criticant la llei del 'només sí que és sí' perquè implica que has de despertar la teva parella abans de practicar sexe.

"La llei exigeix que hi hagi un acte abans del contacte sexual, que hi hagi un acte clar d'acceptació, manifest, etc. d'acceptació de l'acte sexual. Aleshores jo el que em pregunto és: 'I si estem amb la parella que està dormida'?", ha dit Francisco Javier Álvarez García.