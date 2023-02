La presidenta de Junts Laura Borràs, a la capella ardent del periodista i escriptor Josep Maria Espinàs @EP

Aquest divendres comença el judici per corrupció contra la dirigent de JxCat , Laura Borràs , i sembla que ho tindrà complicat per defensar la seva innocència. L'informàtic que es va aprofitar de les adjudicacions públiques que va fer Borràs quan estava al capdavant de l'Institució de les Lletres Catalanes (ILC), està negociant amb la Fiscalia per aconseguir una rebaixa de pena - dels 6 anys de presó que li demanen a menys de dos, de manera que evitaria entrar a la presó-. I segons sembla, i segons ha informat TV3 aquesta tarda, el pacte amb la Fiscalia inclouria una confessió per incriminar la líder de Junts.

Per aconseguir la rebaixa de Pena, Herrero confessarà que va acordar amb Borràs l?adjudicació de 18 contractes fraccionant els imports o simulant que es presentaven diverses ofertes a concurs.

En principi, Fiscalia demana 6 anys de presó per a Borràs i sis més per a Isaías Herrero per prevaricació i falsedat. L'informàtic va ser condemnat anteriorment a presó per tràfic de drogues, per la qual cosa està buscant qualsevol escletxa legal per evitar que una altra condemna el faci entrar immediatament al centre penitenciari.

"Jo en tinc una de marrons, buff... Home clar, però jo amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la Cooperativa, i facturo uns trapis per allà", va afirmar Herrero en un missatge interceptat per Mossos d'Esquadra a 2017. Aquest missatge va ser el que va precipitar l'inici de la investigació contra l'expresidenta del Parlament i que ara podria costar-li la presó.