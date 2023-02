La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del PSOE , Pilar Alegría / @EP

La coalició entre els dos partits del Govern, el PSOE i Podemos, viu en hores baixes. Al desacord marcat per la reforma de la llei 'només sí que és sí' cal sumar-li el xoc per la Llei del Benestar Animal. Aquest dijous passarà pel Congrés per finalitzar-ne la tramitació, però el PSOE va incloure una esmena en què s'intentava excloure els gossos de caça i de treball de l'empara de la llei.

Aquesta distinció entre els gossos va provocar que la Plataforma NAC (No a la Caça amb Galgos i Altres Races) es manifestessin als carrers de 44 ciutats espanyoles sota el lema #MismosPerrosMismaLey el cap de setmana passat. "Són milions de gossos de caça els que són maltractats contínuament per part dels caçadors i ho fan amb el suport de les institucions. Demanem l'abolició de la caça. La proposició del PSOE és un despropòsit. No es pot diferenciar uns gossos de caça. altres. La societat demanda un millor tracte per als animals i ells estan amb els que els maten", va assegurar el president de Pacma, Javier Luna, a la concentració de Madrid davant els mitjans de comunicació.



De manera simultània, al centre de Madrid també es van manifestar representants del sector de les botigues d'animals, cuidadors d'animals exòtics, veterinaris i caçadors contra aquest projecte legislatiu, demanant que es frenés la llei. En conclusió, una llei que no ha acontentat ningú i per la qual els partits polítics s'han hagut de posicionar.

Per part seva, el president de la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC), Manuel Gallardo, ha deixat clara la postura contrària que mantenia el gremi a la Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, malgrat que l'esmena socialista els afavoreix. "Aquesta llei no hauria d'afectar gaire el sector" perquè "el dictamen que es votarà el dia 9 de febrer, deixa fora de la llei els gossos de caça i animals auxiliars de la caça, a més d'aquells que no poden tenir la consideració de mascotes", comentava aquest dimarts.



TOT EL MÓN EN CONTRA

La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del PSOE , Pilar Alegría, es va mostrar confiada que el projecte de llei s'aprovés aquest dijous. "Tinc tota l'esperança posada que per fi puguem tenir al nostre país també una llei de Benestar Animal i que per tant ens possibiliti continuar millorant totes les qüestions relacionades amb el benestar dels animals", comentava en roda de premsa. Alegria ha insistit que aquests gossos "han de tenir una regulació diferent" i ha recordat que el maltractament físic cap als animals ja estava tipificat i penat al Codi Penal.

Podemos, per la seva banda, va retreure al seu soci parlamentari que se situés del costat dels "maltractadors" i cedís a les seves "pressions". "No entenem per què el PSOE no compleix amb l'acord aconseguit al Govern i es posa al costat dels maltractadors", instava la coportaveu estatal del partit, María Teresa Pérez.

Pablo Echenique, el portaveu d' Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, ha manifestat que "el fet que s'hagi inclòs aquesta esmena del lobby de la caça posa en perill la llei. Estem treballant perquè pugui tenir una majoria parlamentària però aquesta esmena posa en perill la llei", deixant així clar que els gossos de caça "també han d'estar protegits".

Una dona subjecta una pancarta de 'Mateixos gossos mateixa llei' en una concentració sota el lema 'No a la caça' / @EP

El més curiós és que, malgrat que els socialistes van arribar a un pacte amb el Partit Popular i amb Vox per afegir aquesta esmena, el grup popular va afirmar que votaria en contra de la llei perquè generaria "moltíssims problemes" i no protegiria els animals , tal com va explicar Cuca Gamarra, la portaveu parlamentària del PP. Per Gamarra, aquest ha estat un projecte de llei al qual ha faltat "tota" la calma i la participació necessària per legislar bé des d'aquesta Cambra. "La nostra posició ha estat clara i votarem en contra de la mateixa", ha confirmat Gamarra.



Vox , per la seva banda, va tractar de "disbarat" el fet d'intentar humanitzar els animals, perquè ""no poden ser subjectes ni de drets ni de deures". "És un disbarat intentar humanitzar els animals des d'un Govern entestat a deshumanitzar a les persones. És un disbarat que el Govern dediqui un sol euro dels espanyols a la creació d'una nova Direcció General anomenada de Drets dels Animals", va sentenciar Iván Espinosa, portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, i va afegir que "no es pot dotar els animals d'alguna cosa que no tenen ni tindran mai, que són drets".



Per això, Vox presentarà aquesta setmana a la Cambra Baixa una iniciativa per demanar la supressió de la Direcció General de Drets dels Animals i votarà 'no' a la Llei de Benestar Animal, per estar feta "des de l'animalisme més radical, desconeixedor del món rural".

El portaveu d' ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ja ha assenyalat que no recolzarien "en cap cas" la llei si s'hi inclou l'esmena del Grup Parlamentari Socialista que exclou els gossos de caça i producció de la norma. Tot i que ha recordat que la seva formació "mai" avança el seu vot a les lleis, ha explicat que "en cap cas" poden recolzar una llei "que oblida animals que s'utilitzen com si fossin eines".

Més País també va deixar clar que no donaria el vistiplau a la llei si es mantenia l'esmena dels gossos de caça. Íñigo Errejón, portaveu parlamentari de Más País, va advertir que aquests gossos són "els més vulnerables" i "els que solen patir un abandó més gran i més maltractament". És per això que ha considerat "insòlit" que hi hagi una llei estatal "menys protectora que algunes lleis autonòmiques que ja existeixen" i que, segons ha explicat, "la majoria no diferencien entre els drets dels gossos de caça i de casa" .

Finalment, Compromís també va deixar clar que votarien en contra de la llei per l?esmena socialista. "Creiem que els animals i les persones són iguals amb independència de a què es dediquin aquests animals", va assenyalar el portaveu de Compromís al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví.

Per tant, a la Llei del Benestar Animal no se li augura un bon futur ja que la gran majoria de partits votarà que no, per unes coses o altres, mentre els grans perjudicats acabaran sent aquells que es veurien beneficiats i que no tenen culpa de les baralles polítiques: els animals.