Foto: Europa Press



L'economista i polític Ramón Tamames va apuntar dimarts 7 de febrer passat que encara no té una decisió presa sobre si ser el candidat de la moció de censura anunciada per Vox, alhora que ha assegurat que el partit "tampoc", després de successives converses amb dirigents de la formació liderada per Santiago Abascal.

"Encara cal parlar de temes molt diversos", va dir en una entrevista concedida al Canal 24 hores de TVE. Sigui com sigui, el polític, llargament vinculat al Partit Comunista, va admetre que està preparant "unes pàgines" d'una possible intervenció al Congrés. "Des dels problemes de la Constitució que està sent erosionada i el que és la democràcia espanyola amb la supressió del delicte de sedició pràcticament o delicte de malversació, modificació del Codi Penal per a una sèrie de persones que havien estat declarades delinqüents i després l'apoderament del poder executiu, legislatiu i judicial, que és un problema dramàtic", va afegir.



En paraules de Tamames, "si a un li demanen que plantegi les idees i les solucions, també cal deixar-li que tingui temps de pensar en com articula tot això". Dit això, va voler aclarir que Vox li ha ofert aquest càrrec però, al seu parer, "una cosa és oferir i una altra és arribar a una mena d'acord o de convergència", per la qual cosa, va aventurar, la decisió es produirà "dins de uns dies de la manera més natural”.