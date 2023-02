Anna Grau, diputada de Cs/@EP

El Parlament Europeu ha admès una petició d'empara d'un pare que considera que no s'està aplicant el 25% de castellà a l'escola dels seus fills i ha respost que insta la Comissió Europea a fer una "investigació preliminar sobre aquest assumpte" ".

La presidenta de la Comissió de Peticions de la Cambra Europea, la popular Dolors Montserrat, ha comunicat al pare, Jordi López , que la seva demanda es declara "admissible perquè és un assumpte que entra dins dels àmbits d'actuació de la Unió Europea" ".

En una atenció als mitjans al Parlament de dimecres, López, que és regidor i candidat de Cs al Prat de Llobregat (Barcelona) i vocal a l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), ha assegurat que va sol·licitar empara a Europa” veient que el Govern d'Espanya mirava cap a una altra banda”.

Vídeo cedit a @CatalunyaPress

"Les famílies que demanem el 25% de castellà no estem en contra del català, sóc català i em dic Jordi. Estem a favor que els nostres fills puguin estudiar en igualtat de condicions , tant en castellà com en català", ha sostingut López.

Per la seva banda, la diputada de Cs Anna Grau, en la mateixa atenció a mitjans al Parlament, ha acusat el PSC de "no només no fer res per complir" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que exigia el 25% de castellà a les aules, sinó també de --textualment-- votar uns Pressupostos 'hispanòfobs'.

En la intervenció de la diputada, Grau ha llegit de manera íntegra la petició de Jordi López al Parlament Europeu, en què sol·licitava que es complís la mesura d'impartir el 25% de castellà a les escoles de Catalunya.”No tenim ningú que vetlli pel seu compliment, ja que el Govern d'Espanya també va afirmar mitjançant l'Alta Inspecció Educativa que no en vigilaria el compliment", llegia la diputada de Cs. Finalment, l'Eurocambra us farà cas i inspeccionarà l'assumpte.

Imatges cedides a @CatalunyaPress