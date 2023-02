El president de Vox , Santiago Abascal, va contactar amb Alberto Núñez Feijóo fa dies per avançar-lo que pensava proposar a l'exdirigent del Partit Comunista i catedràtic Ramón Tamames com a candidat a la moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez , una xerrada en què el líder del PP li va reiterar que això seria un "disbarat" que només beneficia el cap de l'Executiu, segons han revelat fonts de la cúpula del Partit Popular.

Arxiu - El president del PP, Alberto Núñez Feijóo. i el líder de Vox, Santiago Abascal, durant l'acte solemne d'homenatge a la bandera nacional i desfilada militar el Dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

La setmana passada Tamames també va conversar amb Feijóo per traslladar-li la proposta que havia rebut de Vox. Aleshores, el president dels populars va intentar persuadir el professor d'Economia perquè no acceptés aquest oferiment en cas de formalitzar-se. De fet, li va arribar a dir: "Si fossis el meu pare, no et deixaria fer això", segons fonts coneixedores d'aquesta conversa.

Feijóo i Tamames ja havien coincidit fa setmanes en una trobada amb membres de l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques en què es va parlar de la moció de censura , si bé aleshores es desconeixia que Vox havia sondejat l'exlíder del PCE. Tot i això, el president del PP ja va expressar en aquest fòrum el seu rebuig a una moció de censura que només ajuda a donar a Sánchez una victòria parlamentària.

ABASCAL PRESENTAR A TAMAMES COM UN BON CANDIDAT DEL MÓN ACADÈMIC



Abascal va contactar amb Feijóo per traslladar-li que havia sondejat Ramón Tamames i el va presentar com un bon candidat per a la moció, en procedir del món acadèmic i no tenir un perfil partidista, segons les mateixes fonts.

En aquesta conversa, el president del PP va reiterar a Abascal els mateixos arguments contraris a la moció de censura que ja li havia exposat el mes de desembre, subratllant que només dóna una pilota d'oxigen a Sánchez i, per tant, no és procedent registrar-la . Els populars consideren que a pocs mesos de les eleccions i que la millor moció són les urnes.

En qualsevol cas, Feijóo va reiterar al president de Vox que si al final registra aquesta moció de censura contra Pedro Sánchez, el Grup Popular no hi votarà en contra . Des de 'Gènova' han confirmat aquesta setmana que el PP optaria per l'abstenció, a diferència del que va fer Pablo Casado l'octubre del 2020 quan Abascal va presentar la seva primera moció de censura contra Sánchez, en què els 'populars' van votar 'no' .

TAMAMES TAMBÉ VA CONTACTAR AMB FEIJO



Tamames també va trucar la setmana passada Feijóo i va defensar el mecanisme de la moció de censura, assegurant que en el debat al Congrés estava disposat a fer un dictamen de la situació d'Espanya.

Tot i això, el professor no va aconseguir convèncer Feijóo, que li va traslladar que aquesta moció és una carta i una oportunitat que dóna a Pedro Sánchez per atacar el PP i Vox, i aconseguir una victòria al Parlament, segons fonts de l'equip del líder del PP.

En aquesta xerrada, Feijóo va intentar persuadir Tamames perquè no fes el pas i li va explicar que el Parlament actual no és com el que ell va conèixer en el passat perquè està més fragmentat i parlen 15 partits. "Si fossis el meu pare no et deixaria fer això", va dir a Tamames. El professor, que té 89 anys, li va comentar que més que el seu pare, podia ser el seu avi.

Feijóo considera que una moció de censura en aquest moment és un "disbarat" i així ho va traslladar tant a Abascal com a Tamames, segons fonts de l'entorn del líder del PP, que adverteixen a més que si al final es produeix aquest debat pot ser alguna cosa "folklòric" que pot provocar que Espanya estigui a totes les televisions europees quan és un país "seriós".

ABASCAL UNA MICA DE PACIÈNCIA EN LES SEVES CONVERSES AMB TAMAMES



Aquest dimecres Abascal ha demanat “una mica de paciència” respecte a les converses que està mantenint amb Ramón Tamames per explorar la possibilitat que sigui el candidat a la moció de censura.

"El professor Tamames i jo comprovem que hi ha molt interès en les nostres converses. Hem de demanar una mica de paciència. Seguim treballant per arribar a un acord que permeti presentar una moció de censura històrica" , ha apuntat Abascal en un comentari al compte de Twitter .

El líder de Vox ha fet aquesta crida a la calma coincidint amb la setmana en què tant el partit com el mateix Tamames havien dit que s'aclariria si finalment seria ell el candidat a la moció de censura.

La setmana passada, Tamames ja va reconèixer que estava disposat a encapçalar la moció encara que va reconèixer que la decisió encara no estava presa perquè quedaven detalls per tancar amb Vox. Des del partit han insistit que Tamames, de 89 anys, seria un bon candidat per a la moció de censura, però han remarcat que no és l'única opció amb què treballa o ha treballat Vox.