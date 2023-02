La ministra de Drets Socials i Agenda 2023, Ione Belarra i la ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat finalment aquest dijous el projecte de llei de benestar animal, que exclou de la seva aplicació els gossos de caça i altres animals de treball, com defensa el PSOE i també la reforma del Codi Penal per modificar-les penes per delicte de maltractament animal per 178 a favor, 165 en contra i 5 abstencions.

La norma de benestar animal ha obtingut els 174 vots a favor del PSOE, UP, ERC, EH-Bildu i CUP; l'abstenció de BNG, Teruel Existe i Compromís i 172 vots en contra del PP, Vox, Cs --que inicialment havia anunciat la seva abstenció--, PNB, PdeCat, Junts per Cat, Més País-Verds Equo, UPN, Fòrum Astúries i PRC.

Per part seva, el projecte de llei de reforma de la llei orgànica del Codi Penal que necessitava majoria absoluta (176 vots) per tirar endavant, ha obtingut dos suports més dels necessaris. En concret, ha comptat amb 178 que sumen PSOE, UP, ERC, EH-Bildu, Compromís i PdCat i l'abstenció de Teruel Existe i Junts per Cat.

En contra han votat PP, Vox, Cs, PNB, Més País-Verds Equo, Coalició Canària, Fòrum Astúries, BNG, PRC i els dos diputats de l'antic UPN.

NO ES DEROGARÀ EL RÈGIM JURÍDIC DELS GOSSOS PERILLOSOS

El text de la llei de benestar animal ha estat aprovat amb diverses esmenes pactades . En concret, han estat recolzades dues esmenes presentades per EH-Bildu: una que impedeix derogar el règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos, i una altra per millorar la coordinació dels registres autonòmics d'animals de companyia, però d'acord amb l'exercici de les competències daquestes.

A més, s'ha inclòs al text legislatiu una esmena d'ERC per al tractament dels gats i les colònies felines, de manera que queden al marge de ser reubicats o desplaçament dels gats, els que viuen en llibertat i suposin un impacte negatiu a els espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000 o un impacte negatiu a la fauna protegida o un risc per a salut i la seguretat públiques o que sigui incompatible amb la pròpia preservació de la qualitat de vida dels mateixos minins.

ERC ACONSEGUEIX QUE NO TOTA LA LLEI S'APLIQUI A TOT EL TERRITORI

Així mateix, una altra esmena transaccional d'ERC elimina certs requisits per al transport d'animals de companyia destinats a activitats esportives o lúdiques, incloses les cinegètiques, que s'efectuï mitjançant remolcs, carros o gàbies. Una altra esmena més d'ERC, que compta amb el suport de PSOE, modifica els articles relatius a l'article competencial de la norma i estableix la part de la llei que serà aplicable al conjunt de l'Estat.

Finalment, el ple ha aprovat una esmena transaccional plantejada per Unides Podem i que compta amb el suport del PSOE per la qual s'elimina la disposició addicional setena relativa a les condicions del manteniment dels cetacis en captivitat.

En el debat, la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha defensat que per primera vegada Espanya tindrà una llei que serveixi "de paraigües de protecció" a tot el país, que fa un pas endavant per estar a l'alçada de la sensibilitat dels ciutadans i que "començarà a acabar amb la impunitat de què han gaudit els maltractadors".

BELARRA, "ORGULLOSA"

"És un orgull per al meu ésser ministra d'un país que estima els animals i els cuida i és la meva voluntat, avui i demà, treballar per la seva protecció i benestar", ha manifestat Belarra que ha destacat respecte a la modificació del Codi Penal proposada que permetrà que els "dessalmats" que utilitzen la violència contra els animals com a instrument contra les dones vegin agreujat aquest comportament.

La ministra ha agraït el suport dels grups ERC, EH-Bildu i PdCAT, però ha lamentat que s'hagi trencat al Parlament el consens que va construir el Govern per protegir tots els animals i, especialment els de caça.

Belarra ha subratllat que la norma prevé i lluita contra el maltractament i l'abandonament dels animals, que xifra en 700 al dia, i evita el sacrifici dels gossos i gats que són abandonats o no adoptats a les protectores i que no es degui a motius eutanàsics.

La ministra ha afegit que per evitar l'abandó s'estableixen mesures per garantir la identificació dels animals a tot el territori, crea un registre de criadors i fomentarà la tinença responsable. Per això, ha advertit els que han votat en contra que hauran de reconèixer que es van equivocar.

En aquest context, ha admès que la tramitació de la norma ha estat "enormement difícil" i ha agraït als diputats que han treballat a la norma, a les entitats de protecció animal sota el lema "Mateixos Gossos, Mateixa llei" perquè la legislació fos “el més ambiciosa possible”.

"Hem arribat tan lluny com hem pogut amb les forces que tenim. Més lluny del que havia arribat mai abans Espanya en la defensa dels drets, però no tan lluny com voldríem però més lluny del que mai imaginem que podríem arribar ", ha postil·lat.

INTENS DEBAT

Durant el debat, la diputada del PP Milagros Marcos ha instat el Govern a abandonar la seva supèrbia i escoltar els experts que asseguren que aquesta llei no protegeix els animals, ni evita el maltractament, ni assegura el seu benestar, sinó que perjudica la biodiversitat, afecta la salut pública, pot provocar problemes de control de plagues, promou l'intrusisme professional i afecta la gent que tracten de mantenir viu el món rural.

"Retirin aquesta llei i en faci una que no anteposi l'interès dels animalistes a l'interès dels animals. Ja està bé de lleis matusseres i sense informes que supediten la legalitat a la governabilitat", ha postil·lat. Per Marcos, Espanya "no és un país de maltractadors d'animals" i qualifica d'"ironia" que parlin de drets dels animals els que "beneficien els maltractadors de dones per la frivolitat amb què el senyor Sánchez subhasta el Codi Penal". També contrari als dos projectes legislatius, el diputat de Vox Ángel López Maraver que ha acusat l'Executiu de ser "més fals que qui fa tres anys que no dormi tranquil i que no creu ni Patxi". Així, ha advertit abans de la votació Unides Podem que si votava a favor de la llei trairia els seus votants i posar-se al costat dels caçadors, dels propietaris de botigues d'animals.

Mentrestant, la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, ha advertit que la norma introdueix directrius per a la gestió dels gats que contribuiran a l'extinció de diverses espècies endèmiques de com els llangardaixos, la musaranya canària o el pinsà blau, i ha exigit que els gats siguin considerats i tractats espècies exòtiques invasores.

En contra, el diputat del PNB Joseba Aguirrechea, ha sol·licitat al Govern que retiri la norma perquè està "inhabilitat" ja que envaeix de manera incontestable les competències" derivades a les comunitats autònomes.

Des de Ciutadans, el diputat Guillermo Díaz, ha demanat a la Justícia que dicti una "ordre d'allunyament" del Govern al Codi Penal per evitar que el "manossegi" i ha acusat l'Executiu d'haver canviat el poder legislatiu per l'activisme i l' xou'. "La pitjor salsitxa està feta millor que aquestes dues reformes legals", ha valorat.

El diputat d'ERC, Joan Capdevila ha lamentat que el Govern "no hagi pogut" amb el lobby de la caça però sí que sigui capaç de posar impostos a petrolieres i bancs.

Per la seva banda, Íñigo Errejón, de Más País-Verdes Equo, ha argumentat que una llei que deixa fora els de caça, els de treball, els que escombra la indústria peletera o la tauromàquia no mereix el seu suport, igual que una modificació del Codi Penal que permet a un maltractador canviar la pena per una multa.