La senadora socialista Susanna Moll va votar en contra de la Llei Trans, que va ser aprovada pel ple del Senat i, segons han informat fonts del PSOE a la Cambra alta, no va ser un error, i per això se li aplicarà el reglament per trencar la disciplina de vot.

Aquesta decisió de Moll, senadora per les Balears, es va produir el mateix dia en què s'ha conegut que el PSOE ha imposat a l'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo, la multa màxima que preveu el reglament intern, de 600 euros, per abstenir-se a la votació d'aquesta mateixa llei al Congrés, el 22 de desembre de 2022 passat.

Calvo s'havia mostrat públicament en contra d'aquesta norma aprovada al Consell de Ministres pel seu propi partit i Podem. De fet, el PSOE va presentar al Congrés diverses esmenes per modificar-ne el contingut en alguns dels punts més criticats per l'exvicepresidenta, com l'autodeterminació de gènere dels menors.

Els socialistes, finalment, van votar a favor del text al Congrés, amb l'abstenció de Calvo, així com al Senat, en aquest cas amb el vot en contra de Moll que, ara, també s'haurà d'enfrontar a una possible sanció.

A més de Moll, la Llei Trans va comptar amb els vots en contra del PP i Vox, encara que entre ells no hi havia el del president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que no va acudir a la votació.