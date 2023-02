La presidenta de Junts, Laura Borràs / @EP

La presidenta de Junts, Laura Borràs, encara a partir d'aquest divendres el judici en què està acusada de fraccionar 18 contractes per encarregar-los a un amic sense haver-los de licitar quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El beneficiari d'aquests contractes, Isaías H., també està acusat i la seva defensa negocia amb la Fiscalia un acord per rebaixar la condemna a canvi d'una confessió que aleshores assenyalaria Borràs, que afronta una petició de sis anys de presó, 21 d'inhabilitació i multa de 144.000 euros per presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental.

Davant d'aquesta negociació i la del també acusat Andreu P., la defensa de Borràs ha presentat aquest dijous un escrit al TSJC en què considera els altres dos acusats com a "coacusadors" amb la Fiscalia, i ha demanat al tribunal intervenir durant el judici en darrer lloc, com correspon a les defenses.

El judici girarà al voltant de 330.442,65 euros en contractacions de la ILC, que es van adjudicar en 18 contractes menors, sis directament a Isaías H. per un total de 112.503,50 euros, un al també acusat Andreu P. i el resta a diferents empreses --Isaías H. era soci de dues--.

L'acusació provisional de la Fiscalia --que pot canviar durant el judici-- també demana per a Isaías H. sis anys de presó, 21 d'inhabilitació i, si escau, una multa de 72.000 euros.

Per Andreu P., que suposadament el va ajudar a preparar els pressupostos i les factures que presentava a la ILC, el fiscal reclama tres anys de presó, 10 d'inhabilitació i multa de 30.000 euros.

PROTESTA A LES 9.30 H

Borràs arribarà divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acompanyada per diputats i membres de la direcció de Junts, que ha convocat una protesta a les 9.30 davant el tribunal per recolzar-la, i una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC ) liderada pel seu vicepresident, Jordi Pesarrodona.

En canvi, ERC i la CUP no l'acompanyaran i atribueixen la seva absència al fet que la causa no està relacionada amb el procés independentista, a diferència d'altres ocasions en què, des del 2017, sí que han protestat junts contra multitud de cites judicials relacionades amb el 1-O, i tampoc hi haurà representants del Govern, mentre que el Parlament no s'ha pronunciat sobre el cas i la Mesa no el va abordar a la reunió de dimarts, i Òmnium Cultural no enviarà una delegació però sí que aniran membres de la junta de la entitat.

Aquesta causa ha comportat a Borràs la suspensió com a presidenta del Parlament --la Mesa li va aplicar un article del reglament de la Cambra que ho preveu quan s'obre un judici a un diputat per delictes de corrupció-- i el resultat de la sentència, que podria arribar abans de les eleccions municipals al maig, també tindrà repercussions en el seu futur polític tant a la institució com previsiblement en el partit que presideix, encara que la decisió es podrà recórrer al Tribunal Suprem.

CORREUS ELECTRÒNICS

La primera sessió del judici està reservada per al tràmit de qüestions prèvies , en què la defensa de Borràs intentarà invalidar els correus electrònics que va intercanviar amb Isaías H. i que mostren com, suposadament, havien acordat repartir en contractes petits encàrrecs més grans, i altres en què ella insta a fer diversos pressupostos a diferents noms per presentar-se als procediments de contractació.

En un dels correus que van intercanviar, ell li va dir a Borràs: "Se'm fa estrany i complicat haver de fer aquest 'trapi'... ja sé que és el que hi ha, però posa't al meu lloc, haver-ne d'embolicar diverses perquè em facin factures de tres quilos", i ella li va contestar que al pressupost havia de figurar com si fossin professionals independents amb factures no superiors a 18.000 euros més IVA.

En una conversa intervinguda a Isaïes H. el novembre de 2017, ell va mostrar la seva preocupació perquè una intervenció de la Generalitat per l'article 155 de la Constitució pogués destapar "marrons" que va dir tenir relacionats amb la contractació dels serveis que prestava a la ILC.

En la mateixa conversa, va exposar que per a la ILC havia de fer dos pressupostos correctes i quatre incorrectes: "Perquè jo, amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la cooperativa, jo facturo uns trapis per aquí".

JUDICI FINS L'1 DE MARÇ

Després de la jornada de divendres, el judici al TSJC es reprendrà deu dies més tard, el dilluns 20, i després seguirà en sessions seguides fins a l'1 de març.

Els interrogatoris als acusats estan previstos per al dilluns 20 , però el guió podria canviar si, durant les qüestions prèvies de divendres, les defenses demanen que els acusats declarin al final del judici, després de la resta de proves, cosa que és habitual però que en darrera instància és decisió del tribunal.

Entre les proves pericials informàtiques del judici hi haurà el perit de la defensa Emilio Hellín --que ara es diu Luis Enrique Hellín--, a qui el tribunal va admetre tot i que la Fiscalia va demanar rebutjar-lo per la seva condemna el 1982 a 43 anys de presó per l'assassinat de la militant del Partit Socialista dels Treballadors Yolanda González.

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, serà el ponent de la sala que jutjarà el cas encara que la defensa de Borràs va intentar apartar-lo de la causa demanant recusar-lo per suposadament no ser imparcial, cosa que el tribunal va descartar